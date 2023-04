Nomine partecipate 2023, Cattaneo-Scaroni all’Enel e Cingolani a Leonardo

(Adnkronos) – Flavio Cattaneo e Paolo Scaroni all’Enel, Roberto Cingolani a Leonardo. Claudio Descalzi confermato all’Eni. Matteo del Fante confermato al vertice di Poste. Si definisce il quadro con le ‘nomine 2023’ per le partecipate.

ENEL – Il Mef ha indicato ai vertici Enel Flavio Cattaneo ad e Paolo Scaroni presidente. Nella lista depositata oggi dal Ministero dell’Economia di concerto con il Mimit, titolare del 23,59% del capitale, rientrano come consiglieri del nuovo Cda Alessandro Zehenter, Johanna Arbib Perugia, Fiammetta Salmoni e Olga Cuccurullo. E’ quanto comunica il Mef che ricorda come l’assemblea degli azionisti di Enel sia stata convocata per il 10 maggio prossimo.

ENI – Il ministero ha depositato la lista per il rinnovo degli organi sociali dell’Eni che vede indicato per una conferma l’ad Claudio Descalzi e indicato il nome di Giuseppe Zafarana come presidente del gruppo energetico.

Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Eni convocata per il 10 maggio, il Mef – titolare del 4,34% del capitale e per il tramite della Cassa depositi e prestiti (partecipata all’82,77% dal Mef) di un ulteriore 25,76% – ha depositato, di concerto con il Mimit, la seguente lista per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione: Giuseppe Zafarana (presidente); Claudio Descalzi (ad); Cristina Sgubin (consigliere); Elisa Baroncini (consigliere); Federica Seganti (consigliere); Roberto Ciciani (consigliere).

Il nuovo collegio sindacale di Eni, si legge nella nota del Mef, sarà invece composto dai seguenti nominativi: Giulio Palazzo (effettivo); Andrea Parolini (effettivo); Marcella Caradonna (effettivo); Giulia de Martino (supplente); Riccardo Bonuccelli (supplente).

LEONARDO – Nuovo vertice per Leonardo. Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Leonardo convocata per il 9 maggio, il Mef – titolare del 30,2% del capitale – ha depositato, di concerto con il Mimit, la lista per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione che indica Roberto Cingolani amministratore delegato e Stefano Pontercorvo presidente. Lo comunica il Mef. La lista indica inoltre Elena Vasco (consigliere), Enrica Giorgetti (consigliere), Francesco Macrì (consigliere), Trifone Altieri (consigliere), Cristina Manara (consigliere), Marcello Sala (consigliere).

POSTE – Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato la lista per il rinnovo degli organi sociali di Poste Italiane che vede indicato per una conferma l’ad Matteo del Fante e indicato il nome di Silvia Rovere come presidente del gruppo energetico.

All’assemblea degli azionisti di Poste italiane convocata per l’8 maggio, la lista consegnata dal Mef – titolare del 29,26% del capitale e per il tramite di Cassa depositi e prestiti di un ulteriore 35% – prevede un consiglio di amministrazione composto dai seguenti componenti: Silvia Rovere (presidente); Matteo del Fante (ad); Wanda Ternau (consigliere); Matteo Petrella (consigliere); Paolo Marchioni (consigliere); Valentina Gemignani (consigliere).