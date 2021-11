Non solo maltempo: cantieri e manifestazioni, Roma in tilt oggi

Oggi, a Roma, in programma una serie di manifestazioni che hanno mandato e stanno mandando il tilt il traffico, complice anche la presenza di cantieri e del maltempo. Dalle 15 alle 19, sit-in sulla piazza del Campidoglio promosso dal Movimento per il diritto all’abitare.. Dalle 8 alle 14, in piazza dei Santi Apostoli, manifestazione sindacale della Uil. Dalle 9 alle 12, a piazza Irnerio, manifestazione sindacale della “Fisacat Cisal Settore Commercio”, per protestare contro il licenziamento di alcuni lavoratori dell’azienda Carrefour.

Non è tutto. Al Casilino dalle 14 alle 16,30, in piazza Francesco Zambeccari, “un’assemblea pubblica in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne”. Possibili rallentamenti. E poi c’è la visita del Presidente Francese Macron a Roma condivieti di sosta e rimozioni in via Lombardia e in un’ampia zona compresa tra via del Corso, largo Chigi e via del Tritone.

Altri divieti in via XXIV Maggio e nella zona di piazza Farnese. Inoltre, dalle 16, scatteranno chiusure al traffico su via del Corso (tra via di San Claudio e piazza Venezia), largo Chigi, piazza San Claudio e via del Tritone (tra piazza San Claudio e largo del Tritone). Saranno deviate le linee di bus 51, 52, 53, 62, 63, 71, 80, 85, 100, 117, 119, 160 e 492.

L’allerta meteo per oggi, giovedì 24 novembre ha inoltre fatto registrate code fin dal mattino tra il Grande Raccordo Anulare e la Tangenziale est, code tra la Casilina e l’Ardeatina, tra il Gra e viale Tor di Quinto, tra Monti Tiburtini e viale dei Campi Sportivi, tra Casal Lumbroso e via di Porta Pertusa, tra via Braccianese e via dei Due Ponti, e tra viale Parco de’ Medici e via Cristoforo Colombo senza contare la Salaria e la Tiburtina. Pioggia copiosa e traffico anche sulla A24 e la Diramazione Sud.