Nord Stream, la Zakharova: “Biden dica se sono stati loro”, vista la minaccia espressa dagli Usa il 7 febbraio

“Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden deve rispondere alla domanda se gli Stati Uniti hanno messo in atto la loro minaccia il 25 e 26 settembre, quando è stata segnalata un’emergenza su tre linee di Nord Stream 1 e Nord Stream 2, che è stata preliminarmente riconosciuta come rottura, mentre lui aveva suggerito che queste linee sarebbero state fatte saltare in aria“. All’indomani degli ‘strani’ incidenti occorsi ai gasdotti Nord Stream 1 e 2, a seguito dei quali sono state individuate tre ingenti perdite di gas, oggi Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, ha ‘ricordato’ quando, lo scorso 7 febbraio, il presidente Biden minacciò che se la Russia avesse invaso l’Ucraina, il Nord Stream 2 non sarebbe più esistito.

Nord Stream, la Zakharova: “L’Europa deve sapere la verità!”. La Russia chiederà una riunione del Consiglio delle Nazioni Unite

Dunque, ha sostenuto la portavoce, “La sua dichiarazione di intenti è stata sostenuta da una promessa. Bisogna essere responsabili delle proprie parole. La mancata comprensione di ciò che si dice non esime nessuno dalla responsabilità. L’Europa deve sapere la verità!“. A riprova dei forti sospetti denunciati, la Zakharova ha inoltre annunciato che la Russia è intenzionata a chiedere la convocazione di una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, proprio per discutere di quanto accaduto nel mar Baltico.

Nord Stream, quando Biden ‘minacciò’: “Se la Russia invade, non ci sarà più un Nord Stream 2. Metteremo fine a questo”

Nello specifico, ‘avvisando’ Mosca che l’invasione in Ucraina avrebbe avuto delle conseguenze, lo scorso 7 febbraio il numero uno della Casa Bianca tuonò: “Se la Russia invade, non ci sarà più un Nord Stream 2. Metteremo fine a questo“. Tale fu la foga del presidente statunitense, che un giornalista domandò: “Come farete esattamente, visto che il progetto è sotto il controllo della Germania?“, e Biden replicò: “Vi garantisco che saremo in grado di farlo“…

Max