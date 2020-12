Nuovo Dpcm Natale, diretta conferenza Conte 18 dicembre 2020 (Video)

La diretta della conferenza stampa di Giuseppe Conte di stasera, venerdì 18 dicembre 2020. Tra pochi minuti in diretta da Palazzo Chigi il discorso del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulle nuove misure restrittive che entreranno in vigore nel periodo delle festività Natalizie.

In questa pagina è disponibile il player video per seguire in tempo reale la conferenza del Premier Conte che tramite i suoi profili social ha annunciato: “Si è appena concluso il Consiglio dei Ministri. Fra poco conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi”.

Si è appena concluso il Consiglio dei Ministri. Fra poco conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi pic.twitter.com/184QcZMglV — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) December 18, 2020

Diretta conferenza stampa Giuseppe Conte oggi 18 dicembre 2020

Il discorso del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è disponibile per la visione alla fine di questo articolo. Per chi volesse la conferenza sarà trasmessa in diretta tv anche da Rai 1, La7 e dai canali all news come SkyTg24, TgCom24 e RaiNews24. La diretta sarà disponibile anche in streaming sulle piattaforme Mediaset Play, Rai Play e sul portale di SkyTg24. Streaming disponibile anche sulla pagina Facebook Giuseppe Conte e sul canale Youtube di Palazzo Chigi.