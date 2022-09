Obbligo mascherina: via libera sui mezzi pubblici, ma per le strutture sanitarie si saprà soltanto stasera

Obbligo mascherina: via libera sui mezzi pubblici, ma per le strutture sanitarie...

Nell’ambito della prevenzione contro il Covid e le sue varianti, se per quel che riguarda i mezzi pubblici, come annunciato, dal primo ottobre non sarà più obbligatorio l’uso delle mascherine sui mezzi pubblici, non sarà invece altrettanto per gli ospedali, le strutture sanitarie, e le Rsa.

Obbligo mascherina: i tecnici del ministero a confronto già da ore. Entro sera la decisione ufficiale

Stando sempre a quanto trapelato infatti poco fa da fonti interne al ministero della Salute, in queste stesse ore un team di tecnici ed esperti si stanno confrontando, per cercare di valutare se prorogare o meno l’obbligo della mascherine nelle strutture sanitarie. Una decisione, è stato detto, che molto probabilmente arriverà entro sera.

Max