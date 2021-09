Obbligo vaccinale, la Lega ribadisce il suo no

La Lega ribadisce il suo no all’obbligo vaccinale. “Più di 38 milioni di italiani hanno già liberamente scelto e completato il ciclo vaccinale, oltre il 70% della popolazione sopra i 12 anni, a cui si aggiungono 5 milioni di cittadini guariti. La Lega era e rimane contro obblighi, multe e discriminazioni, ricordando che in nessun Paese europeo esiste l’obbligo vaccinale per la popolazione. Insistiamo invece, e porteremo la proposta al voto anche in Parlamento, perché lo Stato garantisca tamponi gratuiti, salivari e rapidi, per tutti coloro che ne abbiano necessità”. Così fonti della Lega dopo le parole del premier Draghi che, in conferenza stampa dopo il Cdm, ha annunciato che si “va verso terza dose vaccino e obbligo” vaccinale.