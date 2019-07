Oggi 2 Luglio si festeggia la Madonna delle Grazie: che cos’è

In molte comunità italiane quest’oggi, 2 Luglio si festeggia la Madonna delle Grazie. Ma che cos’è esattamente? E che tipo di festeggiamenti, riti e tradizioni implica? E’ presto detto.

La Madonna delle Grazie (in latino Mater Gratiarum) è sostanzialmente degli eventi tramite i quali la Chiesa cattolica venera Maria, la madre di Gesù, nel vario rito liturgico che viene previsto e nella pietà popolare.

Il titolo Madonna delle Grazie viene universalmente accolto dalla comunità cattolica in queste due tipologie di indicazioni. La Maria Santissima è colei che conduce verso la Grazia per eccellenza, e dunque il suo figlio Gesù, quindi lei è intesa come la madre della Divina Grazia. Nello stesso tempo Maria è la regina che intercede per l’uomo verso Dio affinchè gli ci conceda qualsiasi grazia.

In pratica, nella teologia cattolica si afferma come nulla Dio tendenzialmente nega alla Santissima Vergine ed è per questo che, a livello di venerazione, si tratta di una delle celebrazioni più amate, apprezzate e diffuse, specialmente nel territorio italiano.

Molti aree infatti questa figura alla tradizionale festa della Visitazione di Maria a Elisabetta, il 2 luglio o in altri casi nell’ultimo giorno del mese di maggio. Anticamente la festa si teneva il lunedì in Albis: poi fu spostata al 2 luglio, e ancora oggi in quest’ultima data la si continua a festeggiare nella maggior parte delle località nelle quali è venerata la Madonna delle Grazie.

L’onomastico si festeggia il 2 luglio e lo festeggiano le persone che portano il nome di: Grazia, Graziella, Maria Grazia, Grazia Maria, Graziana e Graziano (ma esiste anche San Graziano di Tours, 18 dicembre), e Orazio.