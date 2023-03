Onu choc: “Sia i russi che gli ucraini hanno ucciso decine di prigionieri di guerra”. Atti considerati crimini di guerra

Quando si parla di guerra l’orrore non risiede soltanto da una parte ma, come vedremo, da entrambi le sponde dei paesi in lotta fra loro.

Oggi infatti, ha riportato la Cnn, le Nazioni Unite hanno presentato un accurato dossier dove, all’interno, vi sono documentate numerose ‘esecuzioni sommarie di prigionieri di guerra’, perpretrate sia dall’esercito russo che da quello ucraino. Lo sottolinea l’Onu in un report che documenta decine di casi, secondo quanto riporta la Cnn.

Report Onu: ecco i casi di esecuzioni da parte dei russi, accertate e documentate Ufficio dell’Alto Commissariato per i Diritti Umani

Nello specifico, stando a quanto raccolto ‘sul campo’ (nonostante l’ostracismo di Mosca), dall’OHCHR (Ufficio dell’Alto Commissariato per i Diritti Umani), contro la parte russa vi sono le testimonianze di 15 prigionieri ucraini uccisi, altri usati come scudi umani, e 2 soldati sono invece morti a causa del mancato intervento di cure mediche.

Non mancano ovviamente anche le torture, come quanto capitato a uno sventurato ufficiale della guardia nazionale, prima torturato e poi ucciso dai russi, dopo essersi rifiutato di fornire loro la password di una stazione radio a Mariupol.

Inoltre, si legge che lo scorso settembre, gli uomini della Wagner hanno ferocemente ‘giustiziato’ un milite ucraino ferito a terra, sparandogli ben 4 volte: 3 volte al torace ed una alla testa.

Report Onu: nel dettaglio la strage di decine di combattenti in appoggio alle truppe di Mosca, ‘giustiziate’ mentre erano sdraiate a terra

Sulla sponda opposta invece, scrivono ancora i funzionari dell’OHCHR, non è che le truppe di Kiev si siano distinti per il ‘far play’, visto che anche qui sono state documentate almeno 25 esecuzioni a carico di prigionieri russi. In particolare, il report fa riferimento a quanto accaduto nel marzo dello scorso anno nella regione di Luhansk, quando un gruppo di combattenti russi, probabilmente appartenenti a formazioni esterne, in appoggio all’esercito di Mosca, al rifiuto di arrendersi, benché sdraiati a terra sono stati crivellati di colpi.

Report Onu: “Le esecuzioni sommarie e gli attacchi ai prigionieri e alle persone non impegnate in combattimento sono proibite dal diritto internazionale, costituiscono crimini di guerra”

Una situazione orribile, come visto che il report condanna duramente, affermando che “Le esecuzioni sommarie e gli attacchi ai prigionieri e alle persone non impegnate in combattimento sono proibite dal diritto internazionale. Quando si tratta di atti deliberati, costituiscono crimini di guerra“.

Max