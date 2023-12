Onu lancia l’allarme: a Gaza si rischia di morire di fame

Varie agenzie delle Nazioni unite e ONG lanciano un allarme. Più di mezzo milione di persone a Gaza rischia di morire di fame. È sempre più difficile recuperare del cibo per poter sfamare l’intera popolazione e la situazione è molto grave.

il Guardian cita il rapporto che avverte che il rischio di carestia sta crescendo sempre di più giorno per giorno: questo a causa del fatto che gli aiuti a Gaza entrano in maniera insufficiente.

Arif Husain, capo economista del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite ha detto: “Non ho mai visto qualcosa delle dimensioni di quanto sta accadendo a Gaza. E a questa velocità.” Il vicesegretario Onu per gli affari umanitari, Martin Griffiths, ha scritto n post su X dicendo che “Abbiamo avvertito per settimane che, con tali privazioni e distruzioni, ogni giorno che passa non farà altro che portare più fame, malattie e disperazione alla popolazione di Gaza.”

Ci sono circa 576.600 persone che sono a livelli “catastrofici” di fame e il rapporto pubblicato da 23 agenzie Onu e ong ha parlato di come l’intera popolazione di Gaza sia in crisi alimentare.