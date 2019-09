Oroscopo 28 settembre 2019: segno per segno, i pronostici

Torna l’oroscopo per la giornata del 28 settembre 2019, segno per segno. Tutte le previsioni delle stelle rispetto ai pronostici Italia Sera del 27 settembre 2019.

Oroscopo 28 settembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 28 settembre: Ariete

Alcune delle persone significative della tua vita sono state piuttosto esigenti negli ultimi tempi ed è giunto il momento di far loro sapere che ne hai avuto abbastanza. Non perdere la testa, ma non lasciarli scappare con nessun altro cattivo comportamento. Oroscopo 28 settembre: Toro

L’avvicinarsi della luna nuova promette una sorta di nuovo inizio e poiché nelle ultime settimane avete fatto notevoli sacrifici, potreste essere sull’orlo di una svolta significativa. Cerca un’opportunità che ti cambi la vita – ti sta arrivando!

Oroscopo 28 settembre: Gemelli

L’attività cosmica nell’area più dinamica della tua carta significa che dovresti puntare in alto e rifiutarti di accontentarti del secondo migliore. Ora tutto è possibile per te, ma devi sempre puntare alla qualità piuttosto che alla quantità. Fai una cosa davvero bene oggi.

Oroscopo 28 settembre: Cancro

Qualcuno a cui hai un attaccamento emotivo ha bisogno del tuo aiuto e non esiterai ad aiutarlo. Tuttavia, devi anche chiarire loro che questo non diventerà una cosa normale. La prossima volta possono uscire da un buco.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 28 settembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 28 settembre: Leone

Non esiterai a parlare oggi e alcune delle cose che hai da dire potrebbero innescare le cose in grande stile. Non ti interesserà minimamente, ovviamente. Per quanto ti riguarda, la verità è la verità e non deve essere negata. Oroscopo 28 settembre: Vergine

Se hai bisogno di trovare modi per migliorare la tua situazione finanziaria, l’avvicinarsi della luna nuova ti aiuterà. Esistono ovviamente due modi principali per ridurre il divario tra entrate e spese: guadagnare di più o spendere di meno. È così semplice.

Oroscopo 28 settembre: Bilancia

Inizia qualcosa di grande nei prossimi giorni. Il potere della luna nuova nel tuo segno ti aiuterà a convincere coloro che lavori e fare affari con ciò che stai pianificando sia per il loro beneficio che per il tuo. Potrebbe anche essere vero!

Oroscopo 28 settembre: Scorpione

Non ha senso dispiacersi per un amico che è sfortunato perché il semplice fatto è che sono da biasimare. Se avessero preso il tuo consiglio quando è stato offerto, potrebbero non essere nella loro situazione attuale. Ricorda loro questo fatto oggi.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 28 settembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 28 settembre: Sagittario

Le amicizie sono fortunate per te adesso, quindi non esitare a contattare le persone che pensi possano essere in grado di aiutarti. Puoi realizzare così tanto da solo, ma non c’è limite a ciò che puoi ottenere se unisci le forze con persone che la pensano allo stesso modo.

Oroscopo 28 settembre: Capricorno

La luna nuova che si avvicina farà luce sulla tua carriera e ti ispirerà a mirare più in alto che mai. Non ti mancano le idee ma per trasformarle in realtà ci vorrà un livello di impegno che, una volta iniziato, non potrai più tornare indietro.

Oroscopo 28 settembre: Acquario

Fai qualcosa che allunga i muscoli mentali oggi. Pensa a idee e problemi che la maggior parte delle persone troverebbe troppa sfida. Ma non sei la maggior parte delle persone, sei un Acquario e questo significa che possiedi un cervello grande come un pianeta! Oroscopo 28 settembre: Pesci

Devi prendere il controllo di una questione monetaria che ha iniziato ad assumere una vita propria. Se, come sembra probabile, coinvolge altre persone, devi assicurarti che si assumano la responsabilità per la loro giusta quota di qualunque fattura debba essere pagata.

Aggiornamento ore 11.00