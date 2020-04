Oroscopo 11 aprile 2020: anteprima di sabato

Siamo pronti a questo fine settimana che sta arrivando? Noi assolutamente sì e anche tutti i protagonisti del cielo, che sono soltanto da leggere e interpretare con il nuovo oroscopo di domani.



Passiamo subito allora alle previsioni di domani, 11 aprile 2020, senza dimenticare le previsioni di oggi.

Oroscopo 11 aprile: Ariete

Le cose sono andate così bene per te ultimamente che anche alcuni dei tuoi amici hanno iniziato a provare un po ‘di risentimento. Perché dovresti avere tutta la fortuna? Fai uno sforzo per mantenere gli altri dolci usando un po ‘della tua fortuna per aiutarli anche a vincere.

Oroscopo 11 aprile: Toro

Il messaggio è che non dovresti mai giocare con ciò che apprezzi di più. Potresti pensare di essere la persona più fortunata viva, ma un piccolo errore potrebbe far crollare tutto. Se vuoi che i tempi rimangano buoni, non dare nulla per scontato.

Oroscopo 11 aprile: Gemelli

Ciò di cui hai bisogno per capire è che alla fine la maggior parte delle cose funziona per il meglio. Anche le cosiddette cose “cattive” sono semplicemente dei fili nel vasto arazzo della vita, quindi non ti disperare se qualcosa che hai fatto non fosse abbastanza buono.

Oroscopo 11 aprile: Cancro

Un amico bisognoso occuperà gran parte del tuo tempo, ma ti viene consigliato di fare ciò che puoi per lui con tutte le tue forze e tutto il tuo cuore. Le altre cose che avevi pianificato per il giorno avevano un significato maggiore? Probabilmente no.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 11 aprile: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 11 aprile: Leone

Non devi schierarti o giocare sui favoriti nelle prossime 24 ore, anche se qualcuno per cui hai dei sentimenti sembra avere la peggiore situazione competitiva. La tua reputazione di equità è più importante che se vincono o perdono.

Oroscopo 11 aprile: Vergine

Sei troppo serio riguardo a qualcosa che, nel più grande schema delle cose, ha solo un’importanza minore, quindi alleggerisci e ricomincia a sorridere. Sarebbe di aiuto, ovviamente, se si vuole evitare le persone che sono tutte destino e tristezza.

Oroscopo 11 aprile: Bilancia

Può sembrare che qualcuno stia cercando di minare i tuoi sforzi, ma i pianeti indicano che in realtà vogliono aiutarti: è solo che non sanno davvero come andare al meglio. Non arrabbiarti con loro, lavora invece con loro.

Oroscopo 11 aprile: Scorpione

Non importa quanto siano fastidiose alcune persone, non devi permettere loro di provocarti. Mantieni la calma e rifiuta di alzare la voce o di mostrare qualsiasi segno ti stiano raggiungendo. Alla fine se ne andranno e infastidiranno qualcun altro, e questa è la tua vittoria.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 11 aprile: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 11 aprile: Sagittario

Si consiglia cosmicamente di assumere un atteggiamento spensierato nei confronti di qualsiasi cosa accada nelle prossime 24 ore. Potrebbe essere un po ‘fastidioso, ma non è così importante: in effetti è più probabile che sia un po’ una farsa.

Oroscopo 11 aprile: Capricorno

Devi pensare un po ‘seriamente a una relazione che ti ha procurato molto piacere ma anche un certo dolore. Puoi cambiarla in modo che il dolore scompaia? O dovresti abbandonarla una volta per tutte? Solo tu puoi decidere.

Oroscopo 11 aprile: Acquario

Dopo gli eventi frenetici degli ultimi giorni dovrai riprendere fiato. Con il Sole che si muove attraverso l’area più comunicativa, il ritmo della vita riprenderà di nuovo nel fine settimana, quindi prenditi tutto il resto che puoi.

Oroscopo 11 aprile: Pesci

Se ti trovi in ​​possesso di informazioni sensibili oggi ti consigliamo vivamente di conservarle per te. Potrebbe essere allettante fare pettegolezzi, ma se fai sapere anche a una persona quello che sai, molto presto lo sapranno tutti.

Aggiornamento ore 10.00