Oroscopo 11 gennaio 2020: anteprima di domani

Siamo pronti per i pronostici dell’11 gennaio 2020. Non può mancare neanche per questa giornata uno sguardo alle previsioni della giornata di domani, dall’Ariete ai Pesci, ciascuno con il suo segno.

Senza dimenticare l’oroscopo odierno della nostra redazione, guardiamo anche quindi l’oroscopo dell’11 gennaio 2020 rispetto ad esempio ai pronostici di Paolo Fox per lo stesso giorno.

Oroscopo 11 gennaio: Ariete

La tensione nella tua vita professionale potrebbe facilmente riversarsi nella tua vita privata oggi, quindi promettiti ora che rimarrai calmo in ogni momento e in tutte le situazioni. Non lasciare che il tuo ego abbia la meglio su di te perché sei tu che verrà fuori peggio.

Oroscopo 11 gennaio: Toro

Non sei il tipo che accetta il secondo posto e nei prossimi due o tre giorni sarai spietato nella tua ambizione e implacabile nella tua ricerca dell’eccellenza. Non perdere tempo ed energie con persone che non possono eguagliare i tuoi alti standard.

Oroscopo 11 gennaio: Gemelli

Se hai trascurato qualcosa di importante, nella tua vita personale o nella tua carriera, l’eclissi di oggi lo porterà alla tua attenzione in modo da assicurarti di non trascurarlo di nuovo. Metti insieme il tuo atto e risolvilo.

Oroscopo 11 gennaio: Cancro

Un’eclissi lunare nel tuo segno rende quasi certo che sarai in contrasto con varie persone oggi e durante il fine settimana. Anche se hai chiaramente torto, il tuo ego non ti permetterà di indietreggiare. Allora dovrai solo convivere con le conseguenze.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 11 gennaio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 11 gennaio: Leone

Non sarai il tuo solito sé fiducioso nelle prossime 24 ore, ma va bene. Anche un Leone ha la fase discendente occasionale, quindi se ti senti emotivamente sotto il tempo cerca di stare lontano da situazioni che potrebbero rovinarti nel modo sbagliato.

Oroscopo 11 gennaio: Vergine

Come sempre andrai per la tua strada e farai le tue cose oggi, ma non sarai libero di entrare e uscire come preferisci. Il fatto è che hai delle responsabilità e le persone contano su di te per la consegna. Viene prima di tutto.

Oroscopo 11 gennaio: Bilancia

L’attività cosmica nell’area di carriera del tuo grafico porterà opportunità ma anche pericoli. Potresti essere desideroso di iniziare qualcosa di nuovo, ma devi essere sicuro che sia la cosa giusta per te. Stai pensando con la testa o con il cuore?

Oroscopo 11 gennaio: Scorpione

Non sarai in grado di mantenere le tue opinioni per te oggi e, ovviamente, non c’è motivo per cui dovresti. Tuttavia, sorgeranno problemi se il tuo entusiasmo avrà la meglio su di te e provi a costringere gli altri a concordare con ciò in cui credi. Non funzionerà

Aggiornamento alle 10.30

Oroscopo 11 gennaio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 11 gennaio: Sagittario

Perché l’eclissi lunare di oggi attraversa l’asse finanziario del tuo grafico è abbastanza ovvio che dovrai fare tagli e risparmi. Potrebbe anche essere necessario vendere alcune delle cose che hai acquistato nella tua ultima follia, solo per far quadrare di nuovo il conto.

Oroscopo 11 gennaio: Capricorno

L’universo è molto dalla tua parte in questo momento, ma l’eclissi di oggi avverte che potrebbe cambiare se inizi a credere che non puoi mai perdere. Per fortuna, con Mercurio nel tuo segno la tua testa è avvitata e sei troppo intelligente per permettere che ciò accada.

Oroscopo 11 gennaio: Acquario

Al momento potresti sentirti in cima al mondo, ma i pianeti avvertono di non esagerare fisicamente. Anche una piccola scivolata potrebbe avere grandi conseguenze nelle prossime 24 ore, quindi cammina con attenzione sia a casa che al lavoro e usa il potere del cervello piuttosto che il muscolo.

Oroscopo 11 gennaio: Pesci

Potresti pensare che la tua ultima idea creativa sia meravigliosa, e forse lo è, ma è improbabile che amici e colleghi di lavoro siano d’accordo con te. Sono negativi per il gusto di farlo? Forse, ma più probabilmente possono vedere problemi che hai ignorato.

Aggiornamento ore 12.30