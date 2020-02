Oroscopo 14 febbraio 2020: le stelle di oggi, San Valentino

Siamo arrivati al fatidico giorno di San Valentino e tutti corrono a comprare un regalo al proprio partner. Ma come andrà questa festa degli innamorati? Scopriamolo con le previsioni del 14 febbraio 2020. Osservando le stelle, considerando i movimenti astrali, ecco dei preziosi consigli segno per segno.

Per sapere come andrà il nostro San Valentino leggiamo l’oroscopo di domani, 14 febbraio 2020, e scopriamo cosa cambia rispetto alle previsioni di ieri e a quelle di Paolo Fox.

Oroscopo 14 febbraio: Ariete

La tua storia è tua da raccontare e anche la tua moda. Abbellisci, modifica, illumina in modo diverso, gioca con la musica, sperimenta come la vedi. Raccontare la tua storia è tanto per te quanto per loro.

Oroscopo 14 febbraio: Toro

Il modo migliore per divertirsi con un’altra persona è allentare un po’ i regni sul controllo. Fai le cose che pensi siano divertenti e poi lascia spazio, senza attaccarti alle reazioni dell’altra persona.

Oroscopo 14 febbraio: Gemelli

Ogni persona ha un po ‘di caos dentro, questa è la tempesta dell’umanità. A volte il tempo interno è più severo. Sia che tu scappi o insegua la condizione, non è difficile vedere la straordinaria bellezza in essa.

Oroscopo 14 febbraio: Cancro

È piuttosto semplice; più ti concentri sul godimento delle persone, più ti piacciono. Il trucco sta nell’essere abbastanza inconsapevoli di perdersi nell’esperienza di un’altra persona.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 14 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 14 febbraio: Leone

Gli scambi più toccanti avvengono quando le persone impegnate si danno il tempo l’una per l’altra. Questo significa più che regali costosi che mai. Il denaro è una spesa rinnovabile; il tempo non lo è.

Oroscopo 14 febbraio: Vergine

A volte le persone non si innamorano affatto. Piuttosto, camminano nell’amore pienamente consapevoli che il prossimo passo li farà approfondire, ma non così in profondità come quello successivo.

Oroscopo 14 febbraio: Bilancia

La tua mente vagherà. Quando lo fa, sappi che questo non è un percorso casuale o inesplorato. I tuoi pensieri stanno seguendo la mappa che è stata redatta e strutturata dal tuo cuore.

Oroscopo 14 febbraio: Scorpione

“Ti amo” è come il corso d’acqua dello Zen che dice “Non puoi mai fare due passi nello stesso fiume due volte”. Potresti dire quelle tre parole un milione di volte e significherebbero comunque qualcosa di diverso con ogni espressione.

Aggiornamento 9.30

Oroscopo 14 febbraio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 14 febbraio: Sagittario

L’attrazione non è strettamente legata all’essenza di due persone. Le circostanze contano. Gli ambienti contano. Ecco perché i cineasti impiegano scenografi e lighting designer. Queste vibrazioni non evocano se stesse!

Oroscopo 14 febbraio: Capricorno

Amicizia, romanticismo, compassione: hai una forma per abbinare una delle tante forme dell’amore. Onestamente, non ce n’è uno migliore dell’altro per te. Li indossi tutti meravigliosamente.

Oroscopo 14 febbraio: Acquario

Puoi essere riflessivo nel momento perché hai preso il tempo di considerare il momento molto prima che arrivasse. Il lavoro precedente ti ha preparato per rilassarti e goderti un potente piano eccellente.

Oroscopo 14 febbraio: Pesci

Anche se non credi esattamente che l’amore sia una sola anima in due corpi, non puoi negare le connessioni inquietanti che senti con certe persone. In questa vacanza, celebrerai la profondità dell’amore.

Aggiornamento ore 10.00