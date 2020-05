Oroscopo 15 maggio 2020: previsioni di domani

Ben ritrovati per questo nostro appuntamento fisso, quello dedicato alle previsioni planetarie e astrologiche della prossima giornata. Dall’Ariete ai Pesci, fra favoriti e sfavoriti, vediamo cosa dice il nostro oroscopo di domani.

A seguire i pronostici di domani, 15 maggio 2020, confrontabili con le previsioni di oggi.

Oroscopo 15 maggio: Ariete

Sorprendentemente un obbligo si trasforma in un’esperienza educativa. Ti insegna a lavorare con le persone piuttosto che imporre il tuo modo di fare cose su di loro.

Oroscopo 15 maggio: Toro

Ogni conversazione solleva più domande e questo ti rende nervoso. Non farlo. Fa tutto parte del processo creativo.

Oroscopo 15 maggio: Gemelli

Le persone sono entusiaste di vedere un progetto in corso. Vuoi ancora armeggiare, ma non farlo. Non vuoi deragliare ciò che è in movimento.

Oroscopo 15 maggio: Cancro

Devi trovare un’altra risposta oltre a “no”, perché sembri un disco rotto. Trova qualcosa da supportare o le persone ti eviteranno.

Oroscopo 15 maggio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 15 maggio: Leone

Fraternizza con persone con le quali non sei stato in condizioni ottimali di recente. Apprezzeranno i tuoi sforzi per mantenere le cose amichevoli durante questi periodi di tensione.

Oroscopo 15 maggio: Vergine

Concentrati sul qui-e-ora. Stai proiettando sul futuro e questo può portare a profezie che si autoavverano piuttosto che a scelte basate su ciò che desideri.

Oroscopo 15 maggio: Bilancia

Eliminare le incoerenze vola di fronte alla sperimentazione. Se sei nel mercato di idee originali, sii aperto a loro.

Oroscopo 15 maggio: Scorpione

Le tensioni a casa derivano da ciò che sta accadendo per una persona cara. Questo è il momento di mostrare sostegno e amicizia.

Oroscopo 15 maggio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 15 maggio: Sagittario

La tua mente è in fermento con i piani per il futuro. Non essere timido nel gestirli da amici. Le loro intuizioni si dimostrano preziose ora.

Oroscopo 15 maggio: Capricorno

Le nozioni preconcette sono capovolte. Ora che non c’è più un modo “giusto” per fare le cose, sei libero di reinventare mentre procedi.

Oroscopo 15 maggio: Acquario

Acquista e firma con fiducia. Qualsiasi contratto o accordo concluso domani si dimostrerà abbastanza soddisfacente.

Oroscopo 15 maggio: Pesci

Le vecchie reazioni di panico sono difficili da superare, ma provaci. Non vuoi che ti derubino di ciò che l’Universo ha da offrire, il che è molto.

