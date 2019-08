Oroscopo 17 agosto 2019: la giornata segno per segno

Ecco l’oroscopo per la giornata di sabato 17 agosto 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 16 agosto 2019.

Oroscopo 17 agosto: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 17 agosto: Ariete

È giunto il momento di liberare l’aria portando allo scoperto sentimenti che sono stati a lungo festanti. Non trattenerti. Se quello che hai da dire ti mette gli altri contro di te, così sia. Non sei stato messo sulla Terra per preoccuparti delle anime sensibili.

Oroscopo 17 agosto: Toro

Potresti pensare di comportarti in modo razionale, ma altri temono che stai permettendo alle tue emozioni di avere la meglio su di te. Se anche critiche abbastanza lievi ti mettono in difficoltà oggi, potrebbero avere un punto: di solito non reagisci in questo modo.

Oroscopo 17 agosto: Gemelli

Se scopri che il tuo cuore non è in quello che hai concordato con gli altri, devi assolutamente trovare una via d’uscita. Non sarai esattamente il sapore del mese, ma è meglio agire ora che in seguito, quando c’è in palio altro.

Oroscopo 17 agosto: Cancro

Solo perché hai aiutato qualcuno nel recente passato non significa che dovresti aiutarlo ora. Il fatto è che sono nel loro attuale punto di disturbo perché hanno fatto esattamente lo stesso errore che hanno fatto l’ultima volta. Questa volta, lasciali risolvere.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 17 agosto: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 17 agosto: Leone

Quelli intorno a te sembrano un po ‘eccitabili al momento, quindi fai quello che puoi per calmarli e resistere alla tentazione di dire o fare cose che li rendono ancora più agitati. Potrebbe essere divertente per te ma non è molto amichevole, vero?

Oroscopo 17 agosto: Vergine

Qualcosa che dovrebbe essere semplice ti sta causando ogni sorta di problemi e non riesci a capire perché sembri essere solo tu a non “capirlo”. Non ti preoccupare. Con Mercury, il tuo sovrano, oggi sotto pressione il tuo cervello si sta muovendo un po ‘più lentamente del solito.

Oroscopo 17 agosto: Bilancia

Se qualcuno cerca di distogliere l’attenzione dai propri fallimenti incolpandoti per errori minori, non devi tollerarlo. Assicurati che sappiano che non hai intenzione di tollerare quel tipo di comportamento. Rispondi contro di loro – duro!

Oroscopo 17 agosto: Scorpione

Devi agire in fretta se hai intenzione di impressionare qualcuno che potrebbe aiutarti nella tua carriera. Il fatto è che al momento sono piuttosto indaffarati, quindi prendi bene il tuo approccio e assicurati che ricevano il messaggio che meriti lo sforzo.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 17 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 17 agosto: Sagittario

Fai attenzione a non reagire in modo eccessivo alle critiche e, di conseguenza, a rendere le cose difficili per te. Anche se ciò che gli altri dicono davvero ti infastidisce, non è il momento di metterlo in discussione. Fai finta che non ti dia fastidio – e inizia a pianificare la tua vendetta per dopo.

Oroscopo 17 agosto: Capricorno

Se fai uno sforzo per vedere le cose dal punto di vista di qualcun altro oggi farà molto per disinnescare una situazione che potrebbe facilmente sfuggire al controllo. Potrebbe non interessarti della loro visione del mondo, ma puoi ancora accettarla.

Oroscopo 17 agosto: Acquario

Devi mantenere la tua posizione e rifiutarti di muoverti anche solo di un pollice oggi. Non importa chi ha ragione e chi ha torto, importa solo che hai diritto alle tue opinioni e non hai l’obbligo di cambiarle, non ora, mai.

Oroscopo 17 agosto: Pesci

Potresti trovare difficile controllare le tue emozioni oggi, ma se non rischi di dare agli altri l’impressione di essere facilmente infastidito e ciò garantirà che in futuro cercheranno di rovinarti nel modo sbagliato. Fai finta che non ti interessi.

Aggiornamento ore 11.00