Oroscopo 17 gennaio 2020: i pronostici di domani

Eccoci pronti con l'oroscopo del 17 gennaio 2020

Leggiamo allora tutti i consigli del 17 gennaio 2020 della redazione oltre a quelli di oggi, 16 gennaio. Per un’anteprima consultate anche le previsioni a cura di Paolo Fox.

Oroscopo 17 gennaio: Ariete

Fai sapere agli amici e ai tuoi cari come ti senti oggi e non preoccuparti che possano disapprovare ciò che accade nel tuo cuore e nella tua testa. Molto probabilmente sanno esattamente cosa ti preoccupa perché sono stati nella stessa situazione molte volte da soli.

Oroscopo 17 gennaio: Toro

Mentre il pianeta mente Mercurio si sposta nell’area di carriera della tua carta oggi non ti mancheranno le idee su come avanzare nel mondo. I datori di lavoro e altre persone importanti saranno altamente ricettivi a ciò che pensi, quindi non trattenerti, faglielo sapere.

Oroscopo 17 gennaio: Gemelli

Ti piace piegare un po ‘le regole e l’attuale immagine cosmica suggerisce che probabilmente te la caverai, per ora. Ci saranno comunque conseguenze se le pieghi così tanto da romperle davvero – non sarai popolare a dir poco.

Oroscopo 17 gennaio: Cancro

Afferra i tuoi pensieri nelle prossime 24 ore, altrimenti ogni sorta di strane idee potrebbe portarti fuori strada. Esiste una linea sottile tra fatto e fantasia e se lo passi oggi potrebbe essere necessario riportarti alla realtà.

Oroscopo 17 gennaio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 17 gennaio: Leone

Ora è possibile affrontare un problema di relazione che ti ha causato qualche preoccupazione. Metti in chiaro ciò che vuoi dire e poi esci con esso. Non preoccuparti di ottenere una reazione negativa: l’altra parte potrebbe effettivamente essere d’accordo con te.

Oroscopo 17 gennaio: Vergine

I poteri cosmici che stanno chiaramente provando a trascinarti in una nuova direzione, ma per qualche ragione stai trascinando i piedi come se non volessi andare lì. In fondo sai che è la mossa migliore, quindi smetti di resistere e abbraccia il futuro.

Oroscopo 17 gennaio: Bilancia

I tuoi pensieri saranno più positivi di quanto non lo siano stati per un po ‘di tempo ormai che il pianeta mente Mercurio si sta muovendo in una delle aree migliori del tuo cielo. Se sai che cosa desideri, il potere dei tuoi pensieri lo farà accadere.

Oroscopo 17 gennaio: Scorpione

Può essere triste che qualcuno sia uscito dalla tua vita ma i pianeti indicano non solo che è per il meglio, ma anche che il divario che lasciano nei tuoi affetti sarà presto colmato. Non ha senso trattenere un passato che è finito.

Oroscopo 17 gennaio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 17 gennaio: Sagittario

Ti piace dondolare un po ‘la barca e nei prossimi giorni avrai l’opportunità di dire e fare cose che mettono a disagio i tipi più conservatori. Questa è una buona cosa? Forse, forse no, ma non farlo esclusivamente per tuo divertimento.

Oroscopo 17 gennaio: Capricorno

Non puoi affrettare l’amore, né puoi affrettare le persone la cui visione della vita è così diversa dalla tua che tutto ciò che dici e fai sembra sospetto per loro. Concedi a qualcuno il tempo di venire al tuo modo di pensare.

Oroscopo 17 gennaio: Acquario

Mentre Mercurio si sposta nel segno della tua nascita oggi, è molto probabile che le tue opinioni e opinioni su una serie di argomenti importanti cambieranno. Può sembrare che tu sia impulsivo per alcuni ma in fondo sai che è tempo che la tua mente vada avanti.

Oroscopo 17 gennaio: Pesci

C’è un tempo per parlare e un tempo per tacere e puoi sentire nelle tue ossa questo è uno di questi. Tieni i tuoi pensieri per te oggi; forse anche recitare un po ‘misterioso. Il mondo non deve sapere cosa stai pensando.

