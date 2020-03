Oroscopo 18 marzo 2020: le stelle di oggi

Oggi si apre una nuova giornata, e i soggetti celesti sono già pronti a influenzarla per noi, in base al segno zodiacale. Non ci resta che fare il punto della situazione, con l’oroscopo di oggi.



Oroscopo 18 marzo: Ariete

Ora stai pensando a quella cosa che volevi e non hai ottenuto. In retrospettiva, non lo volevi così male. È una buona cosa che i tuoi sforzi ti abbiano portato in questo posto, con queste cose che contano per te.

Oroscopo 18 marzo: Toro

Il cervello umano ama una routine ed è spinto a costruirne uno con o senza il nostro coinvolgimento. Vuoi una routine che hai costruito consapevolmente, quindi otterrai intenzionalmente la causa.

Oroscopo 18 marzo: Gemelli

Cerca di non lasciare che la scuola interferisca con l’apprendimento, che è, ovviamente, totalmente diverso. Conoscere solo i passaggi coinvolti e non la teoria alla base di una cosa deve essere educato come un robot.

Oroscopo 18 marzo: Cancro

La tua eccitazione per una causa aumenterà e diminuirà, il che non è nulla di cui essere cinici. Invece, usa lo slancio delle alte maree emotive per sostenere i tuoi spiriti e aumentare la produzione.

Oroscopo 18 marzo: Leone

Il giorno porta un impulso prima che le tende si chiudano su un capitolo. I conflitti saranno risolti, i punteggi risolti, la tensione liberata.

Oroscopo 18 marzo: Vergine

Quando devi delle scuse a qualcuno, te lo darai. Nel frattempo, scusarsi inutilmente eroderà la tua autostima. Meglio stare nella situazione e affrontare qualunque strana energia esista.

Oroscopo 18 marzo: Bilancia

Arrivano persone che non solo apprezzano le tue buone qualità ma le promuoveranno e metteranno in mostra anche loro. È perché sei pronto. Inoltre, c’è qualcosa che tutti possono guadagnare.

Oroscopo 18 marzo: Scorpione

Ti concederai un po ‘di quello che vuoi, ma non tutto. Non esaurirà la tua forza di volontà per salvarne un po ‘più tardi perché sei così concentrato sulla gioia di giocare nel lungo gioco.

Oroscopo 18 marzo: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 18 marzo: Sagittario

Non credere a tutto ciò che dici a te stesso oggi. Solo perché capita che una voce provenga dall’interno di te anziché dal mondo esterno non rende vera quella voce. Né è la tua vera opinione.

Oroscopo 18 marzo: Capricorno

I canti degli uccelli sono dolci, ma non ti piace tenere nulla in gabbia. In tutte le relazioni, proverai a mantenere il momento senza trattenere nessuno dalla loro libertà.

Oroscopo 18 marzo: Acquario

Stai cercando qualcosa. Se ti capita di arrivare in quel momento in cui l’altra persona sta guardando da un’altra parte, continua ad allenarti fino a quando non puoi fare questo trucco in modo coerente e al comando.

Oroscopo 18 marzo: Pesci

Le abitudini mentali sono proprio come le altre abitudini, in quanto si insinuano nella tua vita e prendono il sopravvento. Potresti anche aggiungere quelli che preferisci invece di cadere in qualsiasi cosa accada.

