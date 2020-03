Oroscopo 17 marzo 2020: le previsioni di oggi

Si ricomincia a guardare il cielo per ottenere segnali importanti in vista di questa giornata, con opposizioni e congiunzioni astrali che hanno significati diversi per ciascuno di noi. Andiamo a vedere cosa possiamo dedurre con l’oroscopo di oggi.



Dall’Ariete ai Pesci, in questo articolo trovate i pronostici di oggi, 17 marzo 2020, e constatare cosa sia cambiato rispetto all’ultimo oroscopo.

Oroscopo 17 marzo: Ariete

Sei un realista, un’eccellente qualità, anche se non è sempre il più facile per te, in quanto ti fa dubitare di te stesso più della persona successiva. Se devi dubitare di te stesso, segui le discussioni per te stesso in grande stile.

Oroscopo 17 marzo: Toro

L’inadeguatezza crea impatto, ma il tipo sbagliato. Salvare la giornata ha un impatto, ma è difficile da seguire. Brainstorming su come potresti fare il tipo di differenza che favorisce i tuoi obiettivi.

Oroscopo 17 marzo: Gemelli

Gli antichi filosofi greci definivano la passione come un’emozione basata su un falso senso della realtà. Forse, sebbene le nazioni, invero intere civiltà, siano state costruite su falsi sensi della realtà, quindi non lasciare che ciò ti fermi.

Oroscopo 17 marzo: Cancro

I banchi di pesci e stormi di uccelli spesso si comportano come una singola creatura. L’istinto animale di fondersi con la mente di gruppo è primordiale. La resistenza è possibile ma non è così utile oggi.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 17 marzo: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 17 marzo: Leone

Creerai un rapporto istantaneo. In un atto di intelligenza emotiva quantistica, salti anni di trepidazione per conoscerti e atterra in momenti di intima familiarità.

Oroscopo 17 marzo: Vergine

Il tuo motore gira sul desiderio. Essere così entusiasti di un potenziale risultato è una rarità per te, e certamente nulla da respingere. Documenta il momento in immagini o in scrittura.

Oroscopo 17 marzo: Bilancia

C’è qualcosa nell’azzurro che calma l’anima, che sia il cielo, l’acqua o il suono piangente di chi canta l’angoscia esistenziale.

Oroscopo 17 marzo: Scorpione

Chiama a casa; torna alle tue radici. Molto sarà lo stesso, sia che effettui il check-in o meno, tranne per il fatto che il tuo cuore sarà diverso. Ti fortificherà per stare al passo con il tuo popolo.

Oroscopo 17 marzo: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 17 marzo: Sagittario

Le tue qualifiche su carta avranno poco a che fare con la vita reale. Sentire il successo è una questione di connessioni personali interpretate attraverso i tuoi sensi, non solo attraverso il tuo intelletto.

Oroscopo 17 marzo: Capricorno

Una vita guidata dallo scopo può essere l’ideale, ma non è la costante. Non devi sempre essere consapevole del tuo scopo. A volte il tuo scopo è solo rilassarti ed essere parte del tessuto dell’esistenza.

Oroscopo 17 marzo: Acquario

Renditi felice. Quando ti diverti, fai anche gli altri intorno a te. Potresti essere sorpreso della differenza che puoi fare con il tuo marchio speciale di gioia.

Oroscopo 17 marzo: Pesci

Le relazioni vanno oltre il semplice amore. Certo, l’amore conta, ma anche la spazzatura e altre faccende domestiche e di cortesia comune.

Aggiornamento ore 10.00