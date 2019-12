Oroscopo 19 dicembre 2019: segno per segno, la giornata di oggi

Che cosa prevede l’oroscopo per la giornata del 19 dicembre 2019, segno per segno? Anche oggi il movimento delle stelle, dei pianeti, delle congiunzioni astrali e le varie influenze planetarie, Luna compresa, incidono nella giornata di tutti noi.

Che cosa c’è da aspettarsi quest’oggi nel nostro oroscopo in questa giornata del 19 dicembre 2019? Dopo aver analizzato le previsioni di Paolo Fox per domani ecco cosa dicono le previsioni astrali di Italia Sera. Vediamo tutti consigli delle stelle rispetto alle previsioni di Italia Sera di ieri.

Oroscopo 19 dicembre: Ariete

Il sole si sposta verso l’area del tuo grafico controllando la tua posizione nel mondo tra il fine settimana e adesso, quindi devi decidere dove ti trovi. Ricorda, anche se la tua carriera è importante, le relazioni sono le più importanti.

Oroscopo 19 dicembre: Toro

Ultimamente potresti aver avuto dei momenti difficili, ma sta per iniziare una fase più positiva, quindi smetti di sentirti dispiaciuto per te stesso e inizia a pensare a tutte le cose meravigliose che farai nel nuovo anno. Potete immaginare!

Oroscopo 19 dicembre: Gemelli

Qual è la definizione di felicità? Non vuoi nominare qualcosa che ti disturba di più, ma se non lo fai, puoi ignorarlo e andare nella direzione sbagliata. Ricorda cosa ti porta gioia oggi.

Oroscopo 19 dicembre: Cancro

Cercare di convincere alcune persone a vedere le cose da una prospettiva è una perdita di tempo perché non saranno d’accordo con te anche se sanno che hai ragione. Tutto quello che puoi fare è essere un buon esempio e seguirli o no.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 19 dicembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 19 dicembre: Leone

Il ritmo della vita è aumentato nelle ultime settimane e probabilmente puoi rilassarti. Ne otterrai uno alla fine, ma ti affretti, qua e là, di tanto in tanto, per tutto il fine settimana. Cerca di non fare più del necessario.

Oroscopo 19 novembre: Vergine

Il cambio di luce solare durante il fine settimana segna l’inizio di una fase più divertente, ma non dovresti aspettare il divertimento. Cosa pensi di fare e chi vedrai durante le vacanze? In caso contrario, fallo ora!

Oroscopo 19 dicembre: Bilancia

Il recente declino della tua fiducia è solo un passaggio, e la tua autostima non durerà a lungo. Alcune persone probabilmente vorranno protestare sul posto di lavoro. Fai solo attenzione a non trasformare i tuoi avversari in nemici.

Oroscopo 19 dicembre: Scorpione

Ci saranno molte cose da dire oggi e non tutti accetteranno le tue idee. Ti interessa questo? Non chiaro La tua natura di scorpione dovrebbe essere immune a ciò che gli altri pensano o dicono di te. L’attività è importante, senza parole.

Aggiornamento alle 10.30

Oroscopo 19 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 19 dicembre: Sagittario

Se hai bisogno di fare soldi per te stesso, cosa può succedere oggi e domani può aiutarti. Se qualcosa sembra un buon affare, molto probabilmente lo sarà (anche se non ci sono garanzie), quindi segui il tuo istinto e, si spera, guadagni dei soldi.

Oroscopo 19 dicembre: Capricorno

Il sole entra nel tuo segno nel fine settimana e inizia un nuovo anno solare. Inizierà quindi a fare piani per il 2020. Non devono avere grandi piani, li porta solo nella direzione generale di dove vuoi andare.

Oroscopo 19 dicembre: Acquario

A volte può sembrare travolgente, ma non è vero: preferisci semplicemente guardare le situazioni in modo logico. Un problema di vita reale oggi richiede una soluzione razionale e ci si aspetta che tu lo trovi.

Oroscopo 19 dicembre: Pesci

Non puoi cambiare il mondo, ma puoi fare la differenza. Nei prossimi giorni, i tuoi sforzi personali possono e influenzeranno molte vite, e queste persone non dimenticheranno mai quello che fai – o i loro poteri cosmici.