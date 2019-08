Oroscopo 2 agosto 2019: previsioni per tutti i segni dello zodiaco

Ecco l’oroscopo per la giornata di venerdì 2 agosto 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 1 agosto 2019.

Oroscopo 2 agosto: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo venerdì 2 agosto: Ariete

Se vuoi qualcosa di abbastanza oggi troverai un modo per ottenerlo, anche se alcune delle persone con cui vivi e lavori non vogliono che tu l’abbia. Una luna nuova nell’area più dinamica del tuo grafico significa che non ti verrà negato.

Oroscopo venerdì 2 agosto: Toro

Gli sconvolgimenti sul fronte interno sono probabilmente nelle prossime 24 ore, ma non è necessario preoccuparsene, ancor meno per il panico. Il fatto è che alcuni cambiamenti sono attesi da tempo ed è necessario essere spinti per apportare cambiamenti che contano e che durano.

Oroscopo venerdì 2 agosto: Gemelli

Con una luna nuova nell’area delle comunicazioni della tua carta e Mercurio, il tuo sovrano, che si muove di nuovo a tuo favore, avrai molto da dire oggi stesso. È improbabile che tu debba affrontare molta opposizione, semplicemente perché gli altri non riescono a parlare!

Oroscopo venerdì 2 agosto: Cancro

Il tuo atteggiamento nei confronti del denaro e dei beni subirà una sorta di trasformazione nei prossimi giorni, e questo è positivo. Devi capire che il tuo valore non è misurato da ciò che possiedi o guadagni, ma da come gestisci e tratta le altre persone.

Oroscopo 2 agosto: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo venerdì 2 agosto: Leone

La luna nuova di oggi nel tuo segno rende questo uno dei giorni più importanti dell’anno e anche se ciò che accade può essere dirompente, sarà anche estremamente utile. Oggi è il primo giorno del resto della tua vita – e la vita ti farà bene.

Oroscopo venerdì 2 agosto: Vergine

Alcune credenze ti stanno trattenendo e devi liberartene. Dato che Mercurio, il tuo sovrano, oggi termina la sua fase retrograda, dovresti essere molto più positivo nelle tue prospettive e questo va bene. Ma non pensare solo al futuro, fallo accadere.

Oroscopo venerdì 2 agosto: Bilancia

Non preoccuparti di provare a spiegare le tue azioni ad altre persone, vai avanti e fai quello che sai essere giusto e lascia che si risolvano da soli. Se sei fedele alle tue convinzioni, niente e nessuno può impedirti di raggiungere i tuoi obiettivi.

Oroscopo venerdì 2 agosto: Scorpione

Qualcosa a che fare con la tua carriera o la tua posizione sociale cambierà nelle prossime 24 ore ed è sicuramente un cambiamento per il bene. Non ascoltare quelli che affermano che stai mirando troppo in alto, al contrario, non puoi mirare troppo in basso.

Oroscopo 2 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo venerdì 2 agosto: Sagittario

Questo è uno dei giorni più importanti dell’anno per te e se hai il coraggio di seguire il tuo sogno non c’è limite a ciò che potresti realizzare. La parola “impossibile” deve essere bandita dal tuo vocabolario. Puoi e avrai successo.

Oroscopo venerdì 2 agosto: Capricorno

Stai usando i doni con cui sei nato a pieno effetto? Se sei onesto, ammetterai che potresti fare di più e che potresti fare di meglio – e se inizi a fare meglio in questo momento sarai presto il migliore.

Oroscopo venerdì 2 agosto: Acquario

Nelle prossime 24 ore succederà qualcosa che non avresti potuto prevedere, ma non è una brutta cosa. Al contrario, anche se sei costretto dalle circostanze a muoversi in una direzione radicalmente nuova, scoprirai presto che è una direzione che ti piace.

Oroscopo venerdì 2 agosto: Pesci

