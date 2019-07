Oroscopo del 1 agosto 2019: ecco le previsioni del giorno

Ecco l’oroscopo per la giornata di giovedì 1 agosto 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 31 luglio 2019.

Oroscopo 1 agosto: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo giovedì 1 agosto: Ariete

Se hai intenzione di vedere il lato positivo in ogni situazione, i prossimi giorni dovrebbero essere davvero fantastici. La luna nuova di domani porterà con sé informazioni che ti ispireranno a credere che puoi fare ciò che gli altri dicono che non si può fare.

Oroscopo giovedì 1 agosto: Toro

Oggi ci possono essere momenti in cui è difficile andare d’accordo con una persona cara, ma non è un grosso problema, quindi non iniziare a credere che ti stai allontanando. Ognuno ha momenti come questi e la tua relazione non solo sopravviverà ma sarà più forte per questo.

Oroscopo giovedì 1 agosto: Gemelli

La luna nuova che si avvicina suggerisce che potrebbe essere necessario cambiare direzione all’improvviso nei prossimi giorni, ma essendo il tipo di persona che gode di un po ‘di varietà che non dovrebbe essere un grosso problema. Basta non prendere l’abitudine di cambiare per il gusto di farlo.

Oroscopo giovedì 1 agosto: Cancro

Potresti sentirti un po ‘limitato in ciò che i poteri che ti consentono di fare, ma ci sono ancora molte opportunità per brillare e mostrare il tuo valore. Nella pienezza del tempo potresti persino essere sollevato dal fatto che alcuni dei tuoi piani non sono stati autorizzati a sviluppare.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 1 agosto: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo giovedì 1 agosto: Leone

Devi puntare in alto nei prossimi due o tre giorni. Non solo c’è una luna nuova nel tuo segno, ma il pianeta mente Mercurio inizia a muoversi di nuovo a tuo favore, quindi non ti mancheranno grandi idee, né il grande cuore necessario per trasformare i sogni in realtà.

Oroscopo giovedì 1 agosto: Vergine

Potresti non essere il membro più emotivo dello zodiaco ma hai i tuoi momenti e nei prossimi due o tre giorni potresti essere sorpreso dalla facilità con cui sei influenzato da ciò che sta accadendo nel mondo intorno a te. Non prenderlo sul personale però.

Oroscopo giovedì 1 agosto: Bilancia

Potresti non avere fine alle buone idee che ronzano intorno a quel tuo grande cervello, ma la maggior parte arriverà a nulla in quanto non puoi assolutamente fare tutto. Tuttavia, un’idea particolare potrebbe fare fortuna. Sai di cosa si tratta, quindi concentrati solo su quell’unica idea.

Oroscopo giovedì 1 agosto: Scorpione

I rapporti con i datori di lavoro e le persone autorizzate potrebbero essere un po ‘difficili nei prossimi giorni, quindi promettiti ora che manterrai le tue emozioni sotto controllo, qualunque cosa accada. Inoltre, cerca di capire che la critica non è una cosa negativa se impari da essa.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 1 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo giovedì 1 agosto: Sagittario

Va bene correre alcuni rischi, soprattutto se hai calcolato le probabilità e sai quali saranno le tue probabilità di successo. I tuoi rivali rimarranno sbalorditi dalla rapidità con cui agisci e dalla rapidità con cui ti riprendi dalle battute d’arresto, pochi come sono.

Oroscopo giovedì 1 agosto: Capricorno

Potresti non avere molta scelta su cosa dovresti fare oggi, ma come lo fai dipende interamente da te. Una delle cose che le persone ammirano di te è la tua professionalità, quindi fai quello che devi fare e fallo meglio di tutti gli altri.

Oroscopo giovedì 1 agosto: Acquario

Più fai sapere a partner e familiari quanto tieni, più loro ti risponderanno con amore e gentilezza. A volte ti risulta difficile esprimere il tuo affetto, ma nei prossimi giorni la tua natura amorevole sarà in primo piano.

Oroscopo giovedì 1 agosto: Pesci

Aggiornamento ore 11.00