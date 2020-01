Oroscopo 22 gennaio 2020: le previsioni di domani

Siamo pronti a prevedere il futuro con oroscopo del 22 gennaio 2020. Come tutti giorni valutiamo la configurazione celeste con congiunzioni e opposizioni astrali, per valutare cosa andrà bene e cosa andrà male.

Vediamo dunque quali sono le previsioni del 22 gennaio 2020 oltre a quello che prevediamo per oggi. Inoltre è possibile chiedere consiglio agli esperti come nel caso dei pronostici di Paolo Fox.

Oroscopo 22 gennaio: Ariete

Hai fatto tutto il possibile per fare le cose da solo – se vuoi passare a un livello superiore, sia nella tua vita personale che nella tua carriera, allora devi iniziare a lavorare più da vicino con altre persone. Il compromesso è della massima necessità.

Oroscopo 22 gennaio: Toro

La mossa del Sole nell’area di carriera del tuo grafico significa che farai tutto il necessario per farti notare. Ricorda però che richiamando l’attenzione sulle tue azioni rendi più facile per i rivali essere critici. Sii duro con loro e con te stesso.

Oroscopo 22 gennaio: Gemelli

Dato che il Sole si sta ora muovendo nell’area più avventurosa, potresti sorprenderti di quanto sei entusiasta di adattarti o provare qualcosa di nuovo. Ciò che scegli di fare oggi potrebbe non piacere a tutti ma ti farà piacere ed è quello che conta.

Oroscopo 22 gennaio: Cancro

Questo è un ottimo momento per riflettere profondamente su ciò che stai facendo e su dove stai andando nella vita. Indipendentemente dal fatto che tu stia finalmente dando delle risposte utili, è meno importante del fatto che finalmente stai facendo tutte le domande giuste.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 22 gennaio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 22 gennaio: Leone

Puoi facilmente vincere gli altri attorno al tuo modo di pensare nelle prossime 24 ore, ma deve anche essere il modo di pensare giusto. Non cercare di convincere amici e colleghi che credi a qualcosa quando l’evidenza suggerisce che non lo fai.

Oroscopo 22 gennaio: Vergine

Il messaggio dei pianeti oggi è che devi mantenere le cose semplici. Meno dettagli devi preoccuparti di più successo avrai probabilmente, soprattutto sul fronte del lavoro in cui gli altri si fidano di te per aprire la strada con buon senso.

Oroscopo 22 gennaio: Bilancia

Ora è iniziata una fase più leggera e, dopo tutte le frustrazioni e i fallimenti delle ultime settimane, quel fatto può solo farti sorridere. Fai in modo che anche le altre persone sorridano. Hai un talento per illuminare il paesaggio.

Oroscopo 22 gennaio: Scorpione

Non è il momento di essere un maniaco del controllo. Al contrario, devi aprirti ad ogni livello e far vedere agli altri che sei sia accessibile che avventuroso. Quindi devi accettare che partner e persone care possano essere avventurosi in diversi modi.

Aggiornamento alle 10.30

Oroscopo 22 gennaio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 22 gennaio: Sagittario

Hai messo il dovere prima del piacere in così tante occasioni di ritardo che hai tutto il diritto di aspettarti di essere ricompensato in qualche modo. È più probabile che tu ottenga qualcosa che valga la pena avere se ti metti socialmente. Non essere un solitario.

Oroscopo 22 gennaio: Capricorno

L’attività cosmica nell’area monetaria del tuo grafico ti costringerà ad affrontare la realtà finanziaria. Il fatto è che sei diventato un po ‘matto nelle ultime settimane e hai speso molto più di quanto ti potessi permettere, quindi ora devi stringere la cintura e risparmiare.

Oroscopo 22 gennaio: Acquario

Il tuo umore sta già iniziando a cambiare in meglio e alla fine della settimana navigherai senza preoccuparti del mondo. Ok, quindi forse non sarà così bello, non del tutto, ma è sicuramente quello a cui dovresti puntare.

Oroscopo 22 gennaio: Pesci

Oggi potresti essere attratto da qualcosa che gli altri considerano “insolito” nella migliore delle ipotesi e “bizzarro” nella peggiore delle ipotesi. Qualunque cosa possano pensare, ti consigliamo di ignorarli e andare avanti a prescindere.

Aggiornamento ore 12.30