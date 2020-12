Oroscopo 26 dicembre 2020: i pronostici di oggi

Buon Santo Stefano a tutti voi, che anche in questa giornata attendete i consigli dalle stelle: vediamoli subito con il nuovo oroscopo di oggi.

A seguire i pronostici di oggi, 26 dicembre 2020, con i cambiamenti rispetto alle ultime previsioni.

Oroscopo 26 dicembre: Ariete

C’è qualcosa da dire per la chiusura di una porta. Una decisione difficile dovrebbe essere facile ora che sai che non puoi tornare indietro da dove sei venuto.

Dimentica la strategia di uscita. Rifocalizza le energie e sii forte. Una questione importante sta per essere risolta a tuo favore.

Oroscopo 26 dicembre: Gemelli

Metti al lavoro i talenti investigativi perché i prossimi quattro giorni sono l’ideale per scoprire uno sporco segreto o catturare un colpevole in flagrante.

Oroscopo 26 dicembre: Cancro

Le opportunità sono di breve durata per ora, quindi sfruttale al meglio. Cerca transazioni veloci ed evita di farti coinvolgere in qualcosa a lungo termine.

Oroscopo 26 dicembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 26 dicembre: Leone

Non fare affidamento sulla memoria. Vai a scovare quel contratto o atto e leggilo tu stesso. Scoprirai che i termini sono più favorevoli di quanto si pensi.

Oroscopo 26 dicembre: Vergine

Non essere così veloce nel credere a ciò che vedi. C’è di più dietro le quinte.

Oroscopo 26 dicembre: Bilancia

L’idealismo è il nuovo realismo quando un’impresa da non perdere ha un grande successo. Sarà divertente mettere in imbarazzo le austere previsioni degli scettici.

Oroscopo 26 dicembre: Scorpione

Hai detto che avresti ripensato le cose se le cose raggiungessero un certo punto. Domani arrivano a quel punto. Ora sii onesto su quello che vuoi.

Oroscopo 26 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 26 dicembre: Sagittario

Quell’ondata di ottimismo è qui per restare o solo una fase passeggera? È qui per restare. Le cose stanno per migliorare molto in pochi giorni.

Oroscopo 26 dicembre: Capricorno

Piccole cose come sconti sui prezzi, sconti o un amico che copre il pranzo sono tutti segni di benevolenza cosmica. Stai chiaramente facendo qualcosa di giusto.

Oroscopo 26 dicembre: Acquario

Le cose buone ti arrivano tramite gli altri, ma dovrai dividere i profitti o condividere il merito. Non preoccuparti. C’è molto da fare.

Oroscopo 26 dicembre: Pesci

La tua ritrovata solvibilità attira l’attenzione dei creditori affamati. Prima li ripaghi, prima saprai cosa è tuo.

