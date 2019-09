Oroscopo 3 settembre 2019: previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo per la giornata di martedì 3 settembre 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 31 agosto 2019.

Oroscopo 3 settembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 3 settembre: Ariete

Cerca di non restare seduto ad aspettare che altre persone prendano decisioni per te questa settimana. Anche se non sei sicuro di quale rotta dovresti prendere l’onere è ancora su di te fare la prima mossa – e una volta che ti muovi, la strada da percorrere diventerà chiara.

Oroscopo 3 settembre: Toro

La tua mente razionale potrebbe lavorare molto velocemente in questo momento, ma devi ancora prestare attenzione a ciò che i tuoi istinti ti stanno dicendo. Secondo i pianeti qualcuno ha un disperato bisogno che tu riconosca le loro paure e dia loro una guida emotiva.

Oroscopo 3 settembre: Gemelli

Prova qualcosa di nuovo ed eccitante nei prossimi giorni. Non ascoltare quelli che dicono che dovresti trattenerti fino a quando non riuscirai a capire cosa sta succedendo: con Mercury, il tuo sovrano, in una forma così eccellente ora tocca a te stabilire l’ordine del giorno.

Oroscopo 3 settembre: Cancro

L’attività cosmica nell’area delle comunicazioni del tuo diagramma suggerisce che la tua strada con le parole si aprirà praticamente su qualsiasi porta questa settimana. Quello che trovi dietro una di quelle porte può scioccarti fino in fondo, ma è preferibile vivere nell’ignoranza.

Oroscopo 3 settembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 3 settembre: Leone

Più amici e familiari ti dicono di non intraprendere un certo corso di azione, più sarai determinato a prenderlo. Potrebbe andare bene per te o potrebbe andare storto, ma in entrambi i casi sei determinato a seguire il tuo cuore.

Oroscopo 3 settembre: Vergine

La tua fiducia nelle tue capacità è così ridicolmente alta ora che potresti essere tentato di fare qualcosa che non avresti mai sognato di fare prima. Fallo. I pianeti avvisano se non cogli questa opportunità te ne pentirai sempre.

Oroscopo 3 settembre: Bilancia

Un legame positivo tra Venere, il tuo sovrano e Saturno, pianeta di stabilità, dovrebbe aiutare a riposare la mente su un amico o un familiare di cui ti sei sempre più agitato. L’ultima cosa di cui hanno bisogno è che ti preoccupi.

Oroscopo 3 settembre: Scorpione

Troverai soluzioni ai problemi prima ancora che le altre persone riconoscano l’esistenza dei problemi, il che naturalmente ti dà un grande vantaggio nelle discussioni e nel fare affari. Finanziariamente, almeno, uscirai in vetta questa settimana.

Oroscopo 3 settembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 3 settembre: Sagittario

Troverai le parole giuste per esprimerti questa settimana, facilitando il collegamento con persone il cui atteggiamento nei tuoi confronti in questi giorni e settimane potrebbe essere sembrato un po ’emotivamente distante. Potresti scoprire che pensano allo stesso modo di te.

Oroscopo 3 settembre: Capricorno

Sii forte ed esigente quanto vuoi questa settimana, perché chi ti circonda, sia a casa che al lavoro, si aspetta che tu prenda il comando. Inoltre, usa le tue capacità organizzative per ottenere il massimo effetto. I tuoi poteri sono ora al culmine.

Oroscopo 3 settembre: Acquario

Ciò che accade dopo potrebbe costringerti a seguire un corso diverso, quindi sii pronto nella mente e nel corpo a muoverti in un momento. Potrebbe essere fastidioso non avere il controllo degli eventi, ma l’universo sa cosa ti serve e sta per consegnare. Oroscopo 3 settembre: Pesci

Non è necessario giustificare le tue azioni ad altre persone. L’attività cosmica nel segno opposto della Vergine significa che devi accettare che il tuo spazio di manovra è limitato ma ciò che riesci a fare mostrerà al mondo che intendi affari.

