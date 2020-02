Oroscopo 5 febbraio 2020: le previsioni di oggi

Diamo uno sguardo al nostro futuro con l’oroscopo del 5 febbraio 2020. Il cielo con i suoi protagonisti ha già assunto delle posizioni interessanti per noi, in base al segno zodiacale, per cui possiamo trarne consiglio per domani.

Leggiamo allora tutti i pronostici del 5 febbraio 2020, le differenze rispetto alle previsioni di oggi, e confrontiamoli con l’anteprima di Paolo Fox.

Oroscopo 5 febbraio: Ariete

evi essere più coinvolto nelle attività di gruppo, in particolare quelle che possono aiutarti a salire professionalmente nel mondo. Il tuo lavoro dovrebbe essere più di un semplice lavoro che ti mette i soldi in tasca. Trasformalo in una chiamata, anche in una crociata.

Oroscopo 5 febbraio: Toro

Stai per trovarti faccia a faccia con il tipo di situazione che di solito cerchi di evitare, ma in questa occasione sarà ovvio che qualcosa deve essere fatto e che sei tu quello che deve farlo. Semplicemente non puoi più rimandare la questione.

Oroscopo 5 febbraio: Gemelli

Come puoi cambiare la tua vita in meglio? Un modo potrebbe essere quello di fare un audit su tutto – sì, tutto – che richiede tempo ed energia e capire come semplificare le attività quotidiane. Hai bisogno di meno “cose” nella tua vita.

Oroscopo 5 febbraio: Cancro

Potresti essere giustificato nel sentirti duro, soprattutto se hai fatto cose per gli altri che non sembrano apprezzate, ma non perdi tempo a meditare su di esso. Sei il capitano della tua nave del destino, quindi è tua responsabilità se hai navigato fuori rotta.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 5 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 5 febbraio: Leone

Non c’è molto che puoi fare riguardo agli atteggiamenti degli altri nei tuoi confronti, ma c’è molto che puoi fare riguardo al tuo atteggiamento nei confronti della vita. Devi credere di essere un Leone speciale, perché quel tipo di autostima rende possibili tutte le cose.

Oroscopo 5 febbraio: Vergine

Prenditi del tempo libero da ciò che devi fare oggi per esaminare il tuo lavoro e il tuo programma sociale in modo da poter trovare modi per ridurre le attività che non sono essenziali per chi sei o dove vuoi andare. Una vita semplice è una vita felice.

Oroscopo 5 febbraio: Bilancia

Alcune persone possono mettere in discussione le tue capacità ma sai che hai quello che serve per essere il più grande e il migliore in qualunque campo di attività ti attiri di più. Il Sole in Acquario in questo periodo dell’anno significa che nulla è oltre te.

Oroscopo 5 febbraio: Scorpione

Le modifiche che hai apportato dall’inizio dell’anno dovrebbero renderti più semplice affrontare le sfide che si presenteranno con la luna piena del prossimo fine settimana. Se hai ancora bisogno di tornare in buoni rapporti con un rivale al lavoro, devi farlo ora.

Aggiornamento alle 9.30

Oroscopo 5 febbraio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 5 febbraio: Sagittario

La tua strada con le parole ti tornerà utile nei prossimi giorni, ma assicurati di usare le tue abilità comunicative in modo responsabile. Ricorda anche che non devi dominare ogni singolo dibattito a cui prendi parte. Lascia che anche gli altri abbiano voce in capitolo.

Oroscopo 5 febbraio: Capricorno

Può sembrare che la situazione in cui sei attualmente coinvolto sia tutto o niente, ma in realtà non è così importante. Fai ciò che ritieni giusto, ma non adottare una mentalità che ti dica che hai sempre ragione e che i tuoi avversari hanno sempre torto.

Oroscopo 5 febbraio: Acquario

Non devi rendere il mondo nemico, ma se lo fai probabilmente vincerai. Sei in uno di quegli stati d’animo quando sai solo che qualsiasi cosa tu faccia, andrà per il meglio – il migliore è quello che è giusto per il tuo personale, ovviamente.

Oroscopo 5 febbraio: PesciPuò essere vero che qualcuno ti sta nascondendo qualcosa ma non fargli sapere che ti sta divorando dentro. Fai finta che non ti interessi davvero – meglio ancora, che non hai idea che abbiano un segreto – quindi è più probabile che lascino scivolare qualcosa.

Aggiornamento ore 12.30