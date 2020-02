Oroscopo 7 febbraio 2020: le previsioni di domani

Siamo già pronti per leggere le stelle in vista del futuro con l’oroscopo del 7 febbraio 2020. Al solito andiamo a scrutare il cielo con opposizioni e congiunzioni astrali per capire come queste possano influenzare la nostra giornata di domani.

Senza attendere oltre, ecco le previsioni del 7 febbraio 2020, e quello che cambia rispetto ai pronostici odierni e a differenza dell’anteprima di Paolo Fox.

Oroscopo 7 febbraio: Ariete

I prossimi giorni saranno di particolare importanza per i tuoi piani a lungo termine, in particolare quelli di natura creativa o romantica. I compiti minori devono essere eliminati il ​​più presto possibile, lasciando tempo e spazio per le grandi cose a venire.

Oroscopo 7 febbraio: Toro

Perché stai spendendo così tanto tempo ed energia per rendere felici le altre persone e così poco tempo ed energia per occuparti del Numero Uno? Qualunque sia il motivo che deve cambiare, e presto. Non importa i bisogni degli altri – richiedi più libertà per te stesso.

Oroscopo 7 febbraio: Gemelli

La cosa più importante oggi è che conservi le informazioni che ti sono state affidate, non importa quanto sia allettante poterle diffondere. Se dici troppo potresti ottenere una reputazione come un po ‘di gossip, e non va bene.

Oroscopo 7 febbraio: Cancro

Il tuo giudizio su questioni emotive e relazionali di solito è molto buono, ma oggi potresti ottenere la parte sbagliata del bastone e finire per sembrare sciocca. Agire sul presupposto di non sapere più della metà di ciò che sta realmente accadendo.

Oroscopo 7 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 7 febbraio: Leone

Più ti avvicini alla luna piena nel tuo segno durante il fine settimana, più difficile sarà mantenere il controllo delle tue emozioni. Con questo fatto in mente, è un punto d’onore non reagire in modo eccessivo a ciò che gli altri dicono o fanno. Stai calmo.

Oroscopo 7 febbraio: Vergine

Se agisci d’impulso oggi, potresti fare il tipo di errore che richiede molto tempo per rimediare. Prova a immaginare le potenziali conseguenze delle tue azioni prima di realizzarle. Un po ‘di pensiero ora potrebbe salvare molta angoscia in seguito.

Oroscopo 7 febbraio: Bilancia

Oggi non ti mancheranno i consigli di amici e familiari, ma dovresti prenderli? Se quella vocina nella parte posteriore della tua testa ti sta raccontando una storia diversa, allora sarebbe saggio ascoltarla. In fondo conosci già tutte le risposte.

Oroscopo 7 febbraio: Scorpione

Hai solo così tanto tempo ed energia da risparmiare, quindi decidi cosa è più importante per te e concentrati su questo e nient’altro. Altri potrebbero lamentarsi del fatto di essere egoisti, ma in realtà sono egoisti per aver chiesto troppo a te.

Oroscopo 7 febbraio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 7 febbraio: Sagittario

Alcune delle idee che ti sono venute possono sembrare strane ad altre persone, ma per te hanno perfettamente senso. Non passerà molto tempo prima che quelle idee inizino a dare i loro frutti in grande stile – quindi tutti ti daranno una pacca sulla spalla e diranno “ben fatto”.

Oroscopo 7 febbraio: Capricorno

Se hai dei dubbi su un affare di qualche tipo, dì sicuramente ad amici e colleghi che lo stai mettendo in attesa. E se alcuni di loro si arrabbiano, forse è un segno che hai ragione ad avere ripensamenti.

Oroscopo 7 febbraio: Acquario

Più ti avvicini alla luna piena di domenica nel segno opposto del Leone, più è probabile che partner e persone care facciano richieste che sembrano irragionevoli. Non lasciare che ti facciano pressione in alcun modo: bisogna sempre resistere al ricatto emotivo.

Oroscopo 7 febbraio: Pesci

Se ti ritrovi a perdere interesse per quello che stanno facendo quelli intorno a te, allora chiaramente non è fatto per te, quindi alla prima occasione devi trovare le tue scuse e andartene. Non devi abbracciare la noia solo per rendere felici le altre persone.

