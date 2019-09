Oroscopo 7 settembre 2019: la giornata segno per segno

Ecco l’oroscopo per la giornata di sabato 7 settembre 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 6 settembre 2019.

Oroscopo 7 settembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 7 settembre: Ariete

Se qualcuno attacca la tua reputazione non devi lasciarla incontrastata. Se permetti a un rivale di calunniarti, prima che tu lo sappia tutti lo faranno. Sei un Ariete e le persone si aspettano che tu sia aggressivo, quindi respingi e colpisci forte.

Oroscopo 7 settembre: Toro

Questo è probabilmente uno di quei giorni in cui ci sono così tante cose che devi fare che non sai da dove cominciare. Ma inizia a farlo o rimarrai così indietro da non raggiungerti mai più. Fai qualsiasi cosa, ma fai qualcosa.

Oroscopo 7 settembre: Gemelli

Devi essere positivo oggi e durante il fine settimana, soprattutto quando si tratta di questioni familiari. La cosa da tenere a mente è che nessuno vuole litigare con te o con altre persone. Controversie e disaccordi sono fallimenti della comunicazione, niente di più.

Oroscopo 7 settembre: Cancro

Ciò di cui hai più bisogno nella tua vita ora non è lontano ma in realtà abbastanza vicino, quindi concentrati sul tuo ambiente immediato e salva i sogni ad occhi aperti per un altro giorno. Una persona altamente razionale che incontri durante i tuoi viaggi ti riporterà sulla terra.

Oroscopo 7 settembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 7 settembre: Leone

Devi riflettere profondamente sulla tua situazione monetaria, perché il fatto è che non puoi continuare a schizzare i soldi come se non ci fossero limiti. Non solo esiste un limite, ma è probabile che tu l’abbia già superato. È tempo di risparmiare. Oroscopo 7 settembre: Vergine

Segui la tua strada e fai le tue cose oggi e non ascoltare quelli che dicono che dovresti chiedere consiglio ai cosiddetti esperti. Non c’è esperto migliore della tua voce interiore, quindi blocca tutto il resto e ascolta te stesso – e poi agisci.

Oroscopo 7 settembre: Bilancia

I pianeti indicano che il tuo istinto intestinale è molto più affidabile di quello che gli altri ti dicono, quindi fidati di ciò che senti dentro e non aver paura di andare contro l’opinione della maggioranza. Non sei mai stato, né dovresti mai essere, uno dei branchi.

Oroscopo 7 settembre: Scorpione

Gioca ai tuoi punti di forza. Concentrati su ciò che sei bravo. Non importa quante cose interessanti possano accadere nel mondo intorno a te, l’unica cosa che conta è che tu sfrutti al massimo le abilità e i talenti con cui sei nato.

Oroscopo 7 settembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 7 settembre: Sagittario

Non ha senso sfidare direttamente le persone il cui potere è maggiore del proprio e prima accetti questo fatto, meglio è. Quello che devi fare è affrontarli in modi più indiretti e sottili. Non fai “sottile”? Beh, forse dovresti iniziare.

Oroscopo 7 settembre: Capricorno

La tua mente sembra fare gli straordinari al momento e per certi versi va bene, ma c’è il pericolo che tu possa sovraccaricare le cellule cerebrali e finire per sentirti bruciato e confuso. Concediti una pausa oggi e durante il fine settimana: te lo sei guadagnato.

Oroscopo 7 settembre: Acquario

I tuoi problemi di flusso di cassa potrebbero essere preoccupanti per te, ma non devi lasciarli arrivare a tal punto da renderti impossibile agire. Ci sono ancora molte cose che puoi fare per migliorare la tua situazione che non richiedono di spendere una fortuna. Oroscopo 7 settembre: Pesci

Se ti trovi in ​​una situazione in cui puoi approfittare di un’opportunità che qualcun altro ha perso, non esitare nemmeno per un secondo. Non devi sentirti in colpa per questo – non proverebbero nulla per te se fosse il contrario.

