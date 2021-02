Oroscopo 8 febbraio 2021: i pronostici di oggi

Un saluto a tutti, per questo nuovo appuntamento con le stelle, pronti a conoscere quello che accadrà secondo il nuovo oroscopo di oggi.

Ecco i pronostici di oggi, 8 febbraio 2021, con le variazioni rispetto alle ultime previsioni.

Oroscopo 8 febbraio: Ariete

A volte l’unico modo per scoprire una vulnerabilità è dopo che qualcuno la sfrutta. Non una lezione facile da imparare, ma comunque preziosa.

Un accordo che sembrava a portata di mano cade improvvisamente a pezzi, ma non arrabbiarti. Lascia raffreddare gli animi e guarda cosa emerge nei prossimi giorni.

Oroscopo 8 febbraio: Gemelli

Gli altri sono gelosi dei tuoi risultati, ma fargli notare questo non fa che peggiorare le cose. Sta a te prendere la strada maestra.

Oroscopo 8 febbraio: Cancro

Accetta che qualcuno abbia le sue ragioni per partire. Abbi fiducia che le tue strade si incroceranno di nuovo e tutto verrà spiegato a tempo debito.

Oroscopo 8 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 8 febbraio: Leone

Non puoi aspettarti sostegno dai tuoi cari quando sei così incerto. Oltre a ciò di cui hai bisogno è un feedback. Approfitta dei loro saggi consigli.

Oroscopo 8 febbraio: Vergine

Il tuo guadagno è la perdita di qualcun altro. Non cercare di far sentire meglio questa persona. Essere oggetto di risentimento arriva con la vittoria.

Oroscopo 8 febbraio: Bilancia

Separa i tuoi interessi da quelli di un partner. Ciò che è buono per te potrebbe non essere buono per questa persona. Una volta che è chiaro, la conversazione può procedere più agevolmente.

Oroscopo 8 febbraio: Scorpione

Un’associazione che è stata agli ultimi tempi per molto tempo finalmente giunge al termine. Triste, ma anche un sollievo.

Oroscopo 8 febbraio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 8 febbraio: Sagittario

Un periodo di siccità temporaneo potrebbe farti tornare ai tuoi metodi di riparazione rapida. Aspetta. Sei arrivato troppo lontano per mettere a repentaglio il progresso ora.

Oroscopo 8 febbraio: Capricorno

Non ti piacciono gli scontri e li eviti quando puoi, ma lasciare che una questione non detta marcisca non fa bene a nessuno. Affrontalo.

Oroscopo 8 febbraio: Acquario

Per paura di mettere in ombra qualcuno, potresti sminuire i tuoi talenti. Non farlo. Qualcosa di meno del tuo colpo migliore compromette gli altri oltre a te.

Oroscopo 8 febbraio: Pesci

Non è il momento di spingere per un nuovo inizio. È comprensibile che tu voglia dedicarti a cose nuove, ma le circostanze attuali non lo supportano.

