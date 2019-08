Oroscopo Branko 29 agosto 2019: la giornata secondo le stelle

L’oroscopo di Branko ritorna con le previsioni dell’astrologo per il 29 agosto 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno, per questa giornata dall’Ariete ai Pesci, rispetto all’oroscopo di Branko del 28 agosto.

Oroscopo 29 agosto Branko: Ariete

Luna ha iniziato a calare ieri sera nel segno che vi precede, e cala anche il sipario su un certo periodo della vostra vita professionale. Ultimo quarto infatti si oppone alla Vergine, vostro campo del lavoro, forma un trigono positivo e importante per il successo: avanti figli di Marte! Avete le carte in regola per programmare l’immediato futuro. All’amore ci ha pensato Giove.

Oroscopo 29 agosto Branko: Toro

Ultimo quarto a vostro favore chiude oggi la fase invernale-primaverile della vostra attività professionale. Forse una conclusione solo simbolica, ma dovete già inventare qualcosa per le prossime stagioni. Rispondete alla concorrenza, e se è rimasto un nodo in gola questa Luna con Venere e Urano aiuta a scioglierlo. Partite dalle questioni economiche. Emozioni d’amore.

Oroscopo 29 agosto Branko: Gemelli

Luna oggi più forte di ieri, accanto a Nettuno, può indicare un aumento di fastidi nella salute, cercate di fare le cose con meno accanimento, studiate le persone dell’ambiente professionale. Il problema, sono gli altri, colleghi, ex collaboratori, superiori, persone autorevoli, avvocati… Attività a contatto con il pubblico molto bene. Amore qualcuno vi cerca, ma voi avete chiuso.

Oroscopo 29 agosto Branko: Cancro

Ripresa fortunata, o nuova partenza, siete favoriti da Luna ultimo quarto in Pesci, specie nelle iniziative con nuove persone, progetti lontani, se commerciali pure all’estero, magari Cina (Cancro), occasioni spuntano nei viaggi per motivi familiari. Come per Scorpione e Pesci (acqua) pure per voi Nettuno e Luna congiunti e Marte nel segno indicano nuova navigazione. Ma rinnovate la nave

Oroscopo 29 agosto Branko: Leone

Quasi concluso il periodo di riflessione e preparazione nel settore professionale, iniziato con la stagione del Toro, importante per il vostro successo, ma ci sono ancora intoppi da superare e si può cominciare oggi. Luna calante in Pesci ha un significato profondo pure per voi perché cambia nel segno che stimola le vostre nuove iniziative, ricerche di guadagni, collaborazioni, marito, moglie…

Oroscopo 29 agosto Branko: Vergine

Una breve pausa nelle questioni pratiche, almeno nelle vostre iniziative e imprese, guardatevi intorno, quando la situazione vi sembrerà tranquilla prenderete le vostre decisioni, e partirete. Così suggerisce l’astrologia quando l’ultimo quarto nasce in opposizione a un segno e in più quadrato a Giove e Mercurio, difficilmente nascono fuori fiori e frutti. Correnti nervose. Amore e passione ok.

Oroscopo 29 agosto Branko: Bilancia

Ultimo quarto mette alla prova salute e resistenza fisica. Con il corpo dovete essere più prudenti e attenti perché avete due nemici astrali che sono simbolo di energia, se positivi, Marte e Saturno, ma se contrastantiLa fase lunare potrebbe dare utili indicazioni su come contattare nuove persone, iniziare collaborazioni, appare chiara la necessità di ricambio. Avete il dono della parolausatelo.

Oroscopo 29 agosto Branko: Scorpione

I disturbi primaverili si concludono tra oggi e domani con ultimo quarto in Pesci (sempre che ci siano stati nel periodo del Toro). In ogni caso questa fase lunare non è indicata per far nascere nuovi, romantici amori ma diventa preziosa se si ha bisogno di mettere in ordine la propria vita. Cominciate con ciò che più vi interessa senza trascurare le novità (lavoro) che arrivano fino al 31.

Oroscopo 29 agosto Branko: Sagittario

Ricordate di mantenere alta l’attenzione alle sviste che possono diventare difficoltà, tutto ciò che firmate deve essere chiaro dal punto di vista burocratico e legale. Ma oggi sarebbe meglio non prendere decisioni professionali importanti, Luna ultimo quarto in Pesci, accanto a Nettuno quadrata a Mercurio. Per un giorno fate gli osservatori, ricercatori. Niente sport, niente piscine.

Oroscopo 29 agosto Branko: Capricorno

Marte ostile (ma solo lui) indica collaboratori e soci non del tutto pronti a coordinare la loro azione con voi, non c’è sintonia con le persone intorno. Ma sono storie di tutti i giorni, per voi, segno di Saturno, riuscirete anche oggi a vincere perché le stelle vi sostengono in tutto. Previsioni molto buone per i soldi. Stelle favoriscono un magnifico progetto da realizzare con nuove persone.

Oroscopo 29 agosto Branko: Acquario

Ottimo giorno per attività e affari. Ci sarebbe anche molto di più se in voi non fosse rimasta un po’ di rabbia per discussioni in famiglia. Mai come in questa primavera l’Acquario si è trovato a dover rispondere a mancanze altri, anche sul posto di lavoro, ma proprio qui avete la protezione di Mercurio in Gemelli, che offre sempre una seconda possibilità ai giovani imprenditori. Modernità.

Oroscopo 29 agosto Branko: Pesci

Tante le caratteristiche della Luna ultimo quarto ma certo non spensieratezza, ottimismo, divertimento. Tutto può diventare improvvisamente troppo serio, voi stessi potreste alzare la cresta e pensare che come voi non c’è nessuno. Pure nel successo, bisogna rimanere calmi e prudenti, non sapete chi vi osserva dietro le quinte. Parlate solo a cose fatte. Quattro pianeti rinnovano la vita.

