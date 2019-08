Oroscopo Branko 28 agosto 2019: i consigli dell’astrologo

L’oroscopo di Branko ritorna con le previsioni dell’astrologo per il 28 agosto 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno, per questa giornata dall’Ariete ai Pesci, rispetto all’oroscopo di Branko del 27 agosto.

Oroscopo 28 agosto Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 28 agosto Branko: Ariete

Il pane cuoce nel forno. Perché i pianeti in Vergine, segno del grano, sono in aspetto eccellente per i vostri affari, lavoro e per Luna passata in Leone, in trigono a Giove, non solo impegno e bravura, avete anche fortuna. Il vocabolo forno può avere altri significati, per noi è ancora lo spazio dove cuoce il pane sui carboni ardenti, come la passione amorosa che vi prende. Più responsabili in casa.

Oroscopo 28 agosto Branko: Toro

Sarete anche un po’ pettegoli, succede quando vi provoca Luna in Leone(2 giorni), ma è buona per incontri sociali, mai stati così importanti per l’ascesa e il successo in ambienti privilegiati. Urano arrivato nel segno a marzo, oggi e nel fine settimana, è al massimo della potenza (trigono con Marte). Sfruttate la vostra potenzialità, senza ascoltare gli altri. Tolleranza in famiglia.

Oroscopo 28 agosto Branko: Gemelli

I giovani Gemelli, gli adulti soli, non incontrano le difficoltà con cui devono misurarsi i nativi con responsabilità precise nel lavoro e in famiglia. Le attività di gruppo non sono per voi, siete già in due (Castore e Polluce) ma in un momento di incertezza le collaborazioni aiutano. Luna in Leone positiva con Mercurio, nasce una pazza voglia d’amore, sesso… Siete ottimi amanti.

Oroscopo 28 agosto Branko: Cancro

Guardiamo con fiducia alla Luna di fine agosto che si avvicina alla fase Luna nuova in un punto utile al lavoro, affari, successo. Si tratta di questioni scritte, incontri verbali, le faccende che dovete trattare con altri ricevono un aspetto inedito, il trigono Marte-Urano, da Vergine a Toro, qualcosa che darà potente stabilità, in un mondo dove trionfa la provvisorietà. Ma a voi va bene. Amore, c’è.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 28 agosto Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 28 agosto Branko: Leone

Dalla Russia con amore, il primo film di 007 nacque con Venere che passava da Leone a Vergine, come l’odierna che vi guarda con affetto insieme a Luna nel segno. Succede qualcosa, in campo pratico, che susciterà forti emozioni nel vostro cuore sempre generoso, regala qualcosa agli altri e non solo alla famiglia. Consigliamo: esplorazioni, ricerche, viaggi (estero), tecnologia(Urano).

Oroscopo 28 agosto Branko: Vergine

Il top della stagione e del 2019 è previsto venerdì, alla mezza, quando nasce la vostra Luna nuova, ma approfittate di questi due giorni per perfezionare un piano d’azione professionale-affaristico, che tenga conto delle nuove tecnologie e moderni sistemi di investimento. Lo suggerisce il trigono Marte-Urano, anche in politica potete esprimere il vostro talento creativo. Siate splendidi in amore.

Oroscopo 28 agosto Branko: Bilancia

Non siete quelli da Leone d’oro, ma nulla è definitivo, le stelle devono ancora arrivare al vostro segno. Intanto è molto interessante la Luna passata dal Cancro al Leone, qualcuno potrebbe dire dalla padella alla brace, per quel che riguarda certe attività che hanno bisogno di una maggiore collaborazione altrui, negli affari domestici e in famiglia. E l’amore, quello pazzo, trasgressivo?

Oroscopo 28 agosto Branko: Scorpione

Nelle questioni sentimentali, di colpo al centro del vostro oroscopo, mostrate irrequietezza, impulsività, le necessità sessuali sono forti, non subite con buona grazia eventuali rifiuti. Per un altro segno sarebbe un problema, per voi no. Marte vi ha dotato grande capacità di andare oltre la siepe che vi divide da chi ora inaspettatamente accende in voi gelosia, possesso. Lavoro, recuperate.

Aggiornamento ore 11.00

Oroscopo 28 agosto Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 28 agosto Branko: Sagittario

La vendemmia dell’amore, annunciata da Marte in luglio, si è un po’ fermata per la nuova occupazione dei pianeti in Vergine cui domattina si aggiunge Mercurio. Qualcosa sarà rimandato, ma non alle calende greche come qualcuno vi dice, la vendemmia inizierà dopo Luna piena di settembre, 14. Oggi e domani dal Leone arriva un aspetto fortunato che potrebbe vincere le ostilità.

Oroscopo 28 agosto Branko: Capricorno

Poco potranno fare nemici, avversari, concorrenti, contro la vostra affermazione, ascesa professionale, successo senza riserve in affari. Se date un’occhiata alle previsioni di altri segni, vedrete che oggi puntiamo sul trigono Marte in Vergine e Urano in Toro, non solo perché segni di terra ma anche perché mancava da decenni. Tante stelle a favore. Centrerete l’obiettivo e un cuore.

Oroscopo 28 agosto Branko: Acquario

Fuoco tra Leone e Toro, nel primo c’è Luna, opposta al vostro segno, insieme a Mercurio (ultimo giorno, per fortuna), nel secondo Urano esaltato da Marte. Non può mancare l’invito alla cautela, nella salute (tra le 14 e le 16, punto critico), poi anche nelle questioni finanziarie. Quanto al lavoro, attività varie, siete in grado di difendere le vostre posizioni. In famiglia, non discutete di proprietà.

Oroscopo 28 agosto Branko: Pesci

Creature d’acqua, siete marmotte in amore, rosicchiate l’oggetto del vostro desiderio, pian piano ma con insistenza, qualche volta però vi scappa. Venere e Marte in opposizione non hanno la forza di concludere rapporti, ma qualche crisi la producono nel matrimonio, associazioni anche finanziarie. Approfittate di Luna in Leone, significa imporre la propria personalità, scegliere le persone giuste.

Aggiornamento ore 13.00