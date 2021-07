Oroscopo Branko di agosto 2021: le previsioni del mese

Eccoci, anche questo mese è arrivato, e allora non aspettiamo oltre dedicandoci alle previsioni di Branko per agosto 2021.

Di seguito la nostra disamina libera tratta dall’oroscopo del mese di agosto 2021 di Branko, e poi passate a quello del mese di Paolo Fox.

Branko, oroscopo agosto per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Branko agosto 2021: Ariete

Non disfare ancora la borsa. Presto sarai di nuovo in viaggio per riempire una cancellazione dell’ultimo minuto o per dare una mano a una persona cara.

Oroscopo Branko agosto 2021: Toro

Finalmente hai il via libera per un progetto o un’impresa. Ma inizia lentamente. Non c’è fretta per arrivare dove vuoi andare. Oroscopo Branko agosto 2021: Gemelli

Siete sulla stessa pagina. In effetti, la persona con cui stai lavorando ha delle ottime idee su come costruire su ciò che hai, quindi ascolta! Oroscopo Branko agosto 2021: Cancro

Un supervisore (o manager) è fuori e tu sei dentro. Non esitare. Basta avvicinarsi al piatto e mostrare loro cosa sai fare.

Branko, oroscopo agosto per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Branko agosto 2021: Leone

Sognare non costa nulla. È quando provi a farne qualcosa che il contatore inizia a funzionare. Assicurati di essere pronto prima di mettere il piede sul pedale. Oroscopo Branko agosto 2021: Vergine

Tecnicamente parlando non devi onorare un impegno, ma fallo. Potresti usare il pensiero positivo. Oroscopo Branko agosto 2021: Bilancia

Un vecchio amico vuole stare insieme. Ti divertirai a ricordare, ma tieni presente che c’è un ulteriore motivo per la telefonata. Oroscopo Branko agosto 2021: Scorpione

Sei tentato di piegare una regola, ma non farlo. Fai un’eccezione con una persona e sarà un inferno da pagare con tutti gli altri. Branko, oroscopo agosto per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Branko agosto 2021: Sagittario

È difficile credere che la gente ti veda come un esperto, ma è così. Quello che ti manca in “credenziali” lo compensi con l’esperienza. Oroscopo Branko agosto 2021: Capricorno

Sei sorpreso di apprendere che qualcuno si sta ritirando. Sopravviverai perché hai sempre un piano di riserva, ma devi comunque conoscerne il motivo. Oroscopo Branko agosto 2021: Acquario Cosa c’è di sbagliato in una piccola imperfezione? Sono le cose che ci rendono umani e interessanti. Aiuta una persona cara a vedere una debolezza come un’opportunità di crescita.

Oroscopo Branko agosto 2021: Pesci

Non abbiate paura di prendere l’iniziativa. Il cielo significa che hai opinioni forti e non hai paura di esprimerle.

Aggiornamento ore 8.00