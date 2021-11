Oroscopo Branko di novembre 2021: le previsioni del mese

Comincia anche novembre, e noi non ci lasciamo scappare l’occasione di anticipare qualcosa con le previsioni di Branko per novembre 2021.

A seguire la nostra analisi libera tratta dall’oroscopo del mese di novembre 2021 di Branko, e poi verificate quello del mese di Paolo Fox.

Branko, oroscopo novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Branko novembre 2021: Ariete

Sei pronto a guadagnare in un’area solo per perdere in un’altra. Per fortuna vedrai che i vantaggi superano gli svantaggi entro la fine del mese.

Oroscopo Branko novembre 2021: Toro

Questo cielo serve a ricordare quanto sei agganciato a qualcun altro. Ma non dimenticare che la co-dipendenza oscilla in entrambe le direzioni. Oroscopo Branko novembre 2021: Gemelli

Chi ha detto che un tuttofare non è padrone di nessuno, chiaramente non è vissuto nel 21° secolo. La versatilità ti tiene in domanda. Oroscopo Branko novembre 2021: Cancro

Un’offerta sembra allettante, ma recentemente hai fatto troppi salti mortali per inseguire questa. Se questa persona fa sul serio con te, allora può corteggiarla.

Branko, oroscopo novembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Branko novembre 2021: Leone

Il cielo ti rende positivamente irresistibile. Infatti basta entrare in una stanza e la gente scoppierà in un applauso spontaneo. Oroscopo Branko novembre 2021: Vergine

Vuoi portare luce (non calore) a una situazione. Ascolta attentamente e la tua naturale prudenza mostrerà la strada. Oroscopo Branko novembre 2021: Bilancia

La gente è troppo concentrata sul guadagno immediato. Stuzzica i loro appetiti dipingendo un’immagine di ciò che si trova più in là lungo la strada. Oroscopo Branko novembre 2021: Scorpione

Nessuno è più sorpreso di te che tu stia cambiando posizione. Ma questa svolta dell’ultimo minuto dimostra solo che sei impegnato a fare ciò che è giusto. Branko, oroscopo novembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Branko novembre 2021: Sagittario

Per via di questo cielo, riuscirai a farla franca con qualsiasi cosa. Ma non esagerare o poi pagherai l’inferno. Oroscopo Branko novembre 2021: Capricorno

Contrariamente a quanto pensi, le lodi non vanno alla testa di un protetto. Semmai lo farà raddoppiare i suoi sforzi. Oroscopo Branko novembre 2021: Acquario Il cielo mostra una persona amata pronta a staccare la testa alle persone. Avvicinati per indagare. Vedrai che c’è una spina da rimuovere.

Oroscopo Branko novembre 2021: Pesci

Solo perché sei preso nel mezzo non significa che devi scegliere da che parte stare. È bello avere persone che litigano per te tanto per cambiare.

Aggiornamento ore 8.00