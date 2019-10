Oroscopo Branko di oggi, 18 ottobre 2019: la giornata segno per segno

L’armonioso abbraccio stellare di Venere dallo Scorpione lascia ben sperare in una settimana di armonia e di emozioni. Vi accorgerete che la persona che avete al vostro fianco è perfettamente in grado di farvi sentire appagati e completi. Le giornate favorevoli sono idonee per dare spazio a iniziative e progetti. Questo è un buon momento per chiedere un favore a qualcuno. Se vi sentite in piena sindrome da Cenerentola, ovvero quando a una festa non riuscite a divertirvi, convinte che a mezzanotte carrozza, principi e tutto il corollario di felicità si dilegueranno, sappiate che grazie a Venere, Mercurio e Urano non rimarrete a piedi. La precarietà sentimentale è destinata a scomparire. Almeno per qualche giorno.