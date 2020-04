Oroscopo Branko domani, 23 aprile 2020: previsioni dell’astrologo

Oroscopo 23 aprile Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 23 aprile Branko: Leone

Potresti avere un piano, ma non preoccuparti se lo cambi. Non era abbastanza per mantenere fisso il tuo spirito creativo. Prospererai nei momenti intermedi del tempo non strutturato.

Oroscopo 23 aprile Branko: Vergine

Ti collegherai con la tua cerchia, essenzialmente vivendo la stessa esperienza che vivevi con piacere da bambino, quello di essere insieme alle persone che ami.

Oroscopo 23 aprile Branko: Bilancia

Potresti sentirti sottotono all’idea che il tuo cuore non ti stia completamente sostenendo. La tua consapevolezza di questo conflitto è fortuita. Risolvilo. Salva te stesso dal commettere errori.

Oroscopo 23 aprile Branko: Scorpione

Le divisioni che pensi di avere nella tua personalità sono soltanto illusorie. Tu sei entrambe le versioni di te stesso, riconciliati.

Aggiornamento ore 7,30

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 23 aprile Branko: Sagittario

Negozierai in qualche modo. Potrebbe essere scomodo chiedere quello che vuoi veramente, ma è importante farlo comunque. Sicuramente non attenerti alla posizione dell’altra persona. Incontratevi nel mezzo.

Oroscopo 23 aprile Branko: Capricorno

Sei in una circostanza che assomiglia molto a un gioco e tuttavia ci sono almeno 20 cose più importanti della vittoria in palio. Primi tre: le persone che incontri, l’affinamento delle abilità e lo spirito di squadra.

Oroscopo 23 aprile Branko: Acquario

Oggi avrai il piede in due mondi diversi, formando un ponte tra coloro che altrimenti troverebbero molto difficile comunicare. Trasporterai messaggi da una parte all’altra.

Oroscopo 23 aprile Branko: Pesci

Tutti preferiscono ambienti in cui si sentono grandi e responsabili. Andare dove sai che sarai fuori dal tuo elemento, che si tratti di un luogo reale o di una relazione, richiede coraggio.

Abbiamo letto le previsioni di domani di Branko, e per altre anticipazioni vi rimandiamo alle previsioni di Paolo Fox.

Aggiornamento ore 8.00