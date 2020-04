Oroscopo della settimana Branko: le previsioni dal 20 al 26 aprile 2020

Un nuovo ciclo di sette giorni si apre, e per questa settimana gli astri sono molto interessanti da studiare. Per i dodici segni dello zodiaco sarà una settimana molto importante, chi più chi meno: vediamo cosa suggeriscono le previsioni di Branko da lunedì 20 aprile 2020 a domenica 26 aprile 2020.

Nell’articolo l’oroscopo della settimana di Branko nella nostra interpretazione libera delle pubblicazioni dell’astrologo sul web.

Branko, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Branko della settimana: Ariete

Concentrati su ciò che ti piace fare questa settimana, indipendentemente dal fatto che gli altri approvino. Hai fatto molte cose buone per molte persone nelle ultime settimane e ora devi fare qualcosa per te stesso. Non è egoista, è la tua ricompensa. L’oroscopo della settimana Branko: Toro Il Sole si muove nel tuo segno di nascita e quasi immediatamente sperimenterai un’ondata di energia ed entusiasmo. Troverai anche la tua voce se devi lamentarti del comportamento di altre persone. Parla, non hai nulla da temere. L’oroscopo della settimana Branko: Gemelli L’ordine della settimana è di semplificare le cose. Ci saranno, naturalmente, occasioni in cui sei tentato di accelerare ciò che stai facendo o assumere un carico di lavoro maggiore, ma devi resistere. Dai una pausa sia alla tua mente che al tuo corpo. L’oroscopo della settimana di Branko: Cancro La mossa del Sole nell’area dell’amicizia rende questo il momento ideale per contattare le persone con cui non hai parlato per un po ‘. Ci sono molti modi in cui puoi metterti in contatto: e questa volta devi rimanere in contatto, non allontanarti di nuovo. Aggiornamento alle 7.00 Branko, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Branko: Leone Metti gli occhi in alto e non ascoltare quelli che dicono che dovresti puntare a qualcosa di meno impegnativo. Il sole nell’area di carriera nelle prossime giornate porterà alla ribalta il lato competitivo della tua natura. Oroscopo Branko della settimana: Vergine

Se vuoi sfruttare al massimo le molte opportunità che l’universo sta per inviare a modo tuo, devi essere consapevole dei tuoi limiti e dei tuoi talenti. Inoltre, hai in mente un obiettivo generale, ma sii flessibile su come potresti raggiungerlo.

Oroscopo della settimana Branko: Bilancia

Potresti non essere la solita persona fortunata questa settimana ma va bene lo stesso. Anche una Bilancia ha una fase negativa di tanto in tanto e sembra che tu abbia molte cose serie nella tua mente. Affrontalo e poi passa a cose più leggere.

Oroscopo della settimana Branko: Scorpione

Ci sono momenti in cui le critiche di altre persone ti ronzan in testa ma è possibile che i commenti di qualcuno ti possano ferire piuttosto male questa settimana. Potrebbe essere perché sai che hanno ragione? Potrebbe. Quindi forse devi cambiare.

Branko, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Branko: Sagittario

Mentre il Sole si sposta nell’area di benessere dovresti cercare modi per fare di meno, non di più. Potresti essere super entusiasta di un piano di qualche tipo, ma non c’è bisogno urgente di completarlo, quindi prenditi il ​​tuo tempo.

Oroscopo della settimana Branko: Capricorno

Assicurati di ottenere ciò che vali questa settimana e ogni settimana d’ora in poi. Sei stato un po ‘libero e facile con i tuoi favori negli ultimi tempi e per questo gli altri apprezzano ciò che fai di meno. Un lavoro che vale la pena fare è un lavoro che merita di essere pagato.

Oroscopo della settimana Branko: Acquario

Quello che sembrava un evento negativo di una o due settimane può ora essere visto come qualcosa che puoi usare per migliorare la tua posizione sia a casa che al lavoro. Potrebbe essere la proverbiale benedizione sotto mentite spoglie ma è un travestimento che avresti dovuto vedere.

L’oroscopo della settimana Branko: Pesci

Devi rimanere concentrato sul tuo obiettivo numero uno e non farti distrarre da tutte le cose interessanti ma che richiedono tempo che si svolgono intorno a te. Usa il potere della tua mente per arrivare al cuore dei problemi in modo rapido ed efficiente.

