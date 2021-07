Oroscopo Branko oggi, 1 luglio 2021: le previsioni del giorno

Buona giornata, dopo l’ultimo oroscopo di Branko ci avviciniamo alle previsioni di oggi, 1 luglio 2021, dalla nostra sintesi libera delle pubblicazioni di Branko online.

Vediamo l’oroscopo di Branko per oggi, 1 luglio 2021 e poi passate all’oroscopo settimanale e quello del mese.

Oroscopo 1 luglio Branko: Ariete

Ti si apre una nuova strada per guadagnare. Un rimedio casalingo aiuterà a curare un disturbo.

Il fronte domestico deve essere gestito con cura poiché gli animi possono infiammarsi per una questione banale. Una serata fuori, solo per fare un giro, ti farà divertire molto.

Oroscopo 1 luglio Branko: Gemelli

Rimanere regolari nei tuoi allenamenti sarà la chiave per rimanere in forma. Prendere possesso di una nuova proprietà è sulle carte.

Oroscopo 1 luglio Branko: Cancro

Oggi potresti non apprezzare particolarmente la compagnia dell’amato, ma sei certo di trarre il massimo dallo stare insieme.

Aggiornamento ore 6.00

Oroscopo 1 luglio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 1 luglio Branko: Leone

È probabile che il tuo duro lavoro superi la forte concorrenza. Tieni nascoste le differenze personali con qualcuno. Oroscopo 1 luglio Branko: Vergine

Il possesso della proprietà può essere previsto presto, poiché riesci a saldare tutte le quote.

Oroscopo 1 luglio Branko: Bilancia

È probabile che tu possa raccogliere ricchi frutti da un’impresa o da un investimento. Impressionare il capo ti farà conoscere i suoi buoni libri. Oroscopo 1 luglio Branko: Scorpione

È probabile che alcune questioni interne che causano turbolenze in casa vengano risolte amichevolmente. È previsto un ritardo in un viaggio, ma sarà recuperato.

Aggiornamento ore 7.00

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 1 luglio Branko: Sagittario

Puoi fare piani per un’uscita con gli amici oggi, ma non aspettarti che tutti siano lì. La vita romantica prende una svolta per il meglio quando qualcuno che ami è pronto a suscitare una sorpresa.

Oroscopo 1 luglio Branko: Capricorno

Un investimento può sembrare dubbio in questo momento, ma è probabile che dia buoni rendimenti. L’iniziativa presa per rimanere in contatto con tutti nel tuo circuito social ti porterà alla ribalta.

Oroscopo 1 luglio Branko: Acquario

Un’approfondita preparazione e pratica ti terranno in buona posizione sul fronte accademico. Il tuo dono della parlantina ti aiuterà a risparmiare alcuni momenti imbarazzanti al lavoro.

Oroscopo 1 luglio Branko: Pesci

Potresti rimanere teso riguardo a qualcuno vicino oggi. Alcuni sviluppi interessanti sul fronte romantico non possono essere esclusi per alcuni.

Aggiornamento ore 8.00

Queste le previsioni di oggi di Branko, vediamo ora le previsioni di Paolo Fox.