Oroscopo Branko oggi 4 ottobre 2019: previsioni dalle stelle

Il passaggio di Marte in Bilancia per voi è positivo, forza per il lavoro e coraggio per iniziare nuove imprese. Così l’opposizione di Mercurio e presto pure di Venere in Scorpione non sarà d’impedimento al successo, ma preparatevi a sostenere tanta fatica. Il merito di Mercurio è di risvegliare lo spirito battagliero, assente nei mesi passati, ma domani si fa vedere pure la fortuna, nasce il primo quarto in Capricorno, fase piena d’amore e occasione perfetta per mettere a posto questioni immobiliari, vendite, acquisti, ristrutturazioni.