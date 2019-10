Oroscopo Branko oggi 2 ottobre 2019: previsioni dalle stelle

Protagonisti dello zodiaco non solo per Sole nel segno, che è comunque l’energia più importante, ma per l’aspetto diretto con Giove, fino al 23. Un piccolo o grande, dipende dal cielo personale, influsso di fortuna. Nel settore che in questo momento per voi è urgente o piacevole come l’amore. Puntate sulla felicità, Luna va in Sagittario e in aspetto con Venere e Marte può creare successo.