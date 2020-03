Oroscopo Branko oggi, 8 marzo 2020: le stelle della festa della donna

Oroscopo 8 marzo Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 8 marzo Branko: Leone

Mercurio ritorna all’opposto e, insieme a Venere, renderà le tue relazioni più difficili nello stabilire delle priorità rispetto ad altre. Non sei fisicamente al top e il sesso è influenzato.

Oroscopo 8 marzo Branko: Vergine

Ora che Mercurio è positivo, non c’è nulla o quasi nulla tra te e la felicità. Sarai in grado di sognare con una persona da poco conosciuta in quanto sarai in grado di gestire gli appuntamenti in modo gentile.

Oroscopo 8 marzo Branko: Bilancia

Marte è un nemico come alcune persone che fanno parte della tua vita e non riesci a trovare un compromesso per vivere una vita più comoda e rilassata. I single possono fare un bel colpo.

Oroscopo 8 marzo Branko: Scorpione

Questo fine settimana vede discussioni familiari. Parli apertamente con Venere in opposizione e richiedi trasparenza: in effetti ci sono quelli che sembrano nascondere qualcosa, ma puoi capire di cosa si tratta.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 8 marzo Branko: Sagittario

Il sole rimane quadrato, ma Mercurio ti dà conforto e relax. Il dialogo viene ripristinato, l’atmosfera è più confortevole al lavoro, quindi non devi preoccuparti.

Oroscopo 8 marzo Branko: Capricorno

Marte e Venere danno una bella attrazione sessuale che puoi usare per stupire le persone che ami con tutta la tua attenzione. È nata una relazione che promette qualcosa di serio.

Oroscopo 8 marzo Branko: Acquario

Mercurio tornerà al tuo segno per un po ‘e ti sentirai più a tuo agio nell’incontrare nuove persone. Venere ti annoia e, all’inizio della settimana, la luna ti preoccupa più di quanto tu ne abbia bisogno.

Oroscopo 8 marzo Branko: Pesci

I pianeti sono positivi per nuovi incontri che possono essere inaspettati e divertenti. Anche le relazioni a lungo termine vengono ridipinte.

Questi erano i pronostici di domenica di Branko, e nell’area dedicata agli oroscopi a disposizione le altre previsioni del giorno.

Aggiornamento ore 8.00