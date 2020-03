Oroscopo Branko oggi, 7 marzo 2020: le stelle di sabato

Oroscopo 7 marzo Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 7 marzo Branko: Leone

Venere, che ti chiama dal Toro, si adatterà al tuo amore, perché coloro che continuano ad accettarti con dignità probabilmente troveranno delle risposte. Cerca solo di non essere troppo orgoglioso di te stesso.

Oroscopo 7 marzo Branko: Vergine

I giorni recentemente sembrano eccitanti e ciò che arriva al mattino dovrebbe essere considerato un’opportunità. Fare attenzione a non fare troppi investimenti senza garanzia.

Oroscopo 7 marzo Branko: Bilancia

Marte rivela le parti con cui non sei d’accordo. “Cambia le tue stelle” per ottenere quei cambiamenti necessari per sentirsi meglio.

Oroscopo 7 marzo Branko: Scorpione

Quando la luna è piena, svegliati per amare te stesso. Preparati a provare sentimenti nuovi. Aiutati ad aiutare, perché il tuo desiderio di partecipare e il tuo problema hanno un effetto meraviglioso.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 7 marzo Branko: Sagittario

Un mese intero renderà la tua mente instabile e ti mostrerà quello che vuoi. La gestione delle prestazioni può essere complicata perché ti troverai senza una base.

Oroscopo 7 marzo Branko: Capricorno

Venere che ti guarda in Toro non può resistere all’impulso di sentire. La relazione ti dà la sensazione che ti interessa. Per coloro che sono soli, è in corso una conferenza speciale.

Oroscopo 7 marzo Branko: Acquario

L’immagine segreta dell’amore di Venere in Toro non è punitiva: ti consente di trascorrere più tempo con persone felici. La gestione degli impegni quotidiani comporta il rischio di non arrendersi o fallire.

Oroscopo 7 marzo Branko: Pesci

Il Cielo agirà per riportarti in questa eccitante esperienza di vita. Guarda la luna piena: cercherà di farti sembrare stupido e pigro.

Questi erano i pronostici di sabato di Branko, mentre nell’area dedicata del sito trovate tutte le altre previsioni.

Aggiornamento ore 8.00