Oroscopo della settimana Branko: la classifica dei segni dal 16 al 22 marzo 2020

Inizia un nuovo ciclo di sette giorni, e tante cose cambieranno in questa nuova settimana. Per avere in anteprima il quadro della situazione, segno per segno, possiamo leggere le previsioni di Branko da lunedì 16 marzo 2020 a domenica 22 marzo 2020.

In questo articolo, tutto l’oroscopo della settimana di Branko, nella nostra rielaborazione effettuata a partire dalle pubblicazioni dell’astrologo sul web.

Branko, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Branko della settimana: Ariete

Mercoledì dovresti prestare attenzione alle bollette e puoi trascorrere una serata di coppia molto piacevole giovedì. L’oroscopo della settimana Branko: Toro Grazie a un Mercurio armonico gli affari saranno disponibili lunedì e martedì. Sabato avrai una serata molto piacevole: divertiti! L’oroscopo della settimana Branko: Gemelli Mercoledì puoi unirti ad alcune controversie familiari: calmati! Giovedì potresti volere più luce nell’amore. Attenzione ai rapporti col Cancro. L’oroscopo della settimana di Branko: Cancro Prendi lentamente il volante della vita. Grazie a Mercurio, un amico che supporterà il lavoro lunedì, la settimana sta iniziando bene. Preparati per un sabato sera molto romantico. Aggiornamento alle 7.00 Branko, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Branko: Leone Ti aspetta una settimana caratterizzata da uno scontro. Alcuni potrebbero avere problemi bancari martedì; fortunatamente, saranno risolti entro sabato. Oroscopo Branko della settimana: Vergine

La metà della settimana sarà molto stimolante per molti di voi. Mercoledì qualcuno potrebbe fissare nuovi appuntamenti e giovedì potrebbero esserci incontri d’affari per coloro che vogliono cambiare.

Oroscopo della settimana Branko: Bilancia

La Bilancia dovrebbe beneficiare della forma fisica nei prossimi giorni, specialmente martedì. Ma grazie alla spinta di Mercurio sarai in grado di ottenere notizie positive sul business.

Oroscopo della settimana Branko: Scorpione

Approfitta della prima parte della settimana per discutere del tuo lavoro e dei tuoi progetti di lavoro, perché i fine settimana, specialmente la domenica, possono essere più difficili per Saturno in opposizione.

Branko, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Branko: Sagittario

Il cielo ti invita ad agire con attenzione, soprattutto nella tua attività martedì. Puoi contare sull’aiuto di un collega che deve affrontare alcuni problemi giovedì.

Oroscopo della settimana Branko: Capricorno

Avrai una settimana meravigliosa, nell’amore e al lavoro. Martedì alcuni Capricorni possono stabilire un collegamento interessante, promettendo che il weekend sarà molto romantico per le coppie.

Oroscopo della settimana Branko: Acquario

L’inizio della settimana sarà positivo per le questioni professionali: lunedì in realtà avrai Mercurio per supportare questo lavoro. Ma fai attenzione mercoledì, perché puoi essere particolarmente nervoso.

L’oroscopo della settimana Branko: Pesci

Il 18 marzo potrebbe essere il giorno giusto per prendere decisioni importanti. Di tanto in tanto è utile disegnare progetti, specialmente in quei momenti noiosi. Regalati una cena il sabato sera senza sentirti in colpa!

