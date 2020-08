Oroscopo della settimana Branko: le previsioni dal 10 al 16 agosto 2020

Ricomincia la settimana e quindi riavvolgiamo il nastro per conoscere su quali premesse la vivremo. Anche per i prossimi sette giorni, scopriamo le previsioni di Branko da lunedì 10 agosto a domenica 16 agosto 2020.

Al solito l’oroscopo della settimana di Branko è frutto del libero riassunto dalle pubblicazioni dell’astrologo sul web.

Branko, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Branko della settimana: Ariete

È difficile sapere dove fare un passo quando ci sono così tante agende nascoste sotto i piedi. Dal momento che non puoi evitarne uno senza inciampare su un altro, potresti anche andare dove preferisci. Oroscopo della settimana Branko: Toro

L’ultima persona che vuoi vedere è quella con cui hai scontrato le corna. Tuttavia può aprire le porte. È tempo di risolvere le differenze.

Oroscopo della settimana Branko: Gemelli Devi sapere chi è dalla tua parte perché non è il momento per gli amici del bel tempo, quando i venti del cambiamento sono così potenti. Le persone sono con te o contro di te. Oroscopo della settimana di Branko: Cancro Devi scegliere tra il tuo rancore e il tuo progetto di vita. Se decidi di stare insieme, dovrai strappare quel brutto ricordo. Aggiornamento alle 7.00 Branko, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Branko: Leone Non lasciarti sorprendere dietro le quinte. Non vuoi essere distratto dalla questione urgente a portata di mano. Oroscopo Branko della settimana: Vergine

Non lasciare che la paura del rifiuto ti dissuada perché ognuno esprime interesse in modo diverso. Non vuoi girare la coda proprio quando un tipo taciturno sta aprendo una porta.

Oroscopo della settimana Branko: Bilancia

Nessuno ti dirà che si stanno muovendo, ma è quello che sta succedendo. Getta a un amico un’ancora di salvezza nei prossimi giorni.

Oroscopo della settimana Branko: Scorpione

Potresti non condividere la fiducia delle persone nelle tue capacità, ma a volte la loro visione di ciò che puoi fare per essere più accurati.

Branko, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Branko: Sagittario

Invocare favori non è facile, ma mantieni la pressione. Sei stato lì per i tuoi cari in passato e ora c’è bisogno che siano lì per te.

Oroscopo della settimana Branko: Capricorno

Devi davvero fare un’apparizione. È più di semplici doveri sociali. Le persone stanno iniziando a sentirsi snobbate e non va bene.

Oroscopo della settimana Branko: Acquario

Quando sono diventati tutti così piacevoli? Aspetta fino all’influenza migliore. Goditi la cosa finché dura.

L’oroscopo della settimana Branko: Pesci

A volte è quando sei sull’orlo del cambiamento che l’attrazione del passato è più forte. Non tornare a qualcosa che sai non va bene.

