Oroscopo della settimana Branko: le previsioni dal 22 al 28 giugno 2020

Sta per iniziare una settimana del tutto nuova, per cui abbiamo bisogno di nuove indicazioni dalle stelle! Eccoci serviti con le previsioni di Branko da lunedì 22 giugno 2020 a domenica 28 giugno 2020.

A seguire l’oroscopo della settimana di Branko frutto della nostra sintesi libera dealle pubblicazioni dell’astrologo sul web.

Branko, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Branko della settimana: Ariete

C’è solo un modo per andare. Puoi pensare che il destino ti stia forzando la mano, ma in realtà ti sta dando una spinta utile nella giusta direzione. Oroscopo della settimana Branko: Toro

Non sarà facile prendere decisioni finanziarie difficili ma ti sentirai molto meglio su questo nei prossimi giorni.

Oroscopo della settimana Branko: Gemelli Il cielo ti mostra in contrasto con il partner. Tuttavia, questa volta è il tuo turno di tornare indietro perché questa persona ha ragione. Oroscopo della settimana di Branko: Cancro I tentativi di accomodamento complicheranno solo le cose. Vai avanti con quello che vuoi. Tutti saranno più felici. Aggiornamento alle 7.00 Branko, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Branko: Leone Integrare ciò che gli altri hanno da dire non è solo utile; è anche una buona politica. Le persone sono più collaborative quando hanno la sensazione di aver contribuito con qualcosa di positivo. Oroscopo Branko della settimana: Vergine

Il cielo ti fa pensare alla tua vita domestica. Hai sacrificato molto per la carriera. È tempo di concentrarsi sul tuo nido.

Oroscopo della settimana Branko: Bilancia

Le cose non sono così favorevoli come speravi. Ma sono le tue aspettative che sono fuori dal comune. Sei in forma migliore di quello che sai.

Oroscopo della settimana Branko: Scorpione

Va bene essere nervosi nell’assumere una responsabilità così grande, ma non si sa mai di cosa si è capaci fino a quando non si sale in cattedra. Fallo!

Branko, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Branko: Sagittario

Una relazione dovrebbe essere una strada a doppio senso, ma ultimamente la tua è diventata un po ‘unilaterale. È tempo di cambiare il cartello.

Oroscopo della settimana Branko: Capricorno

Tendi a gonfiare il petto quando ti senti insicuro. C’è stato un tempo in cui era necessario, ma non più.

Oroscopo della settimana Branko: Acquario

Non ti dispiace la confusione dei colleghi. È il loro rifiuto di ascoltare che trovi esasperante. Continua a ripeterlo te stesso finché la lampadina non si spegne.

L’oroscopo della settimana Branko: Pesci

Problemi irrisolti causano il caos. Quando ti rendi conto che anche i genitori sono persone, smetterai di proiettare e farai pace con un capo, cliente o suocera.

