Oroscopo della settimana Branko: le previsioni dal 6 al 12 aprile 2020

Ricomincia la settimana e il mondo cattolico è in fermento per la Pasqua che si avvicina. Saranno sette giorni importanti, la settimana santa, e chissà dal punto di vista astrologico come sarà. Lo scopriamo con le previsioni di Branko da lunedì 6 aprile 2020 a domenica 12 aprile 2020.

A seguire tutto l’oroscopo della settimana di Branko, nella nostra rielaborazione estrapolata dalle pubblicazioni dell’astrologo sul web.

Branko, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Branko della settimana: Ariete

È probabile che le casalinghe esercitino la loro iniziativa per apportare alcune modifiche. Non lasciare che la compiacenza si presenti sul fronte lavorativo in quanto può farti rimanere indietro. Una piacevole sorpresa romantica non può essere esclusa. L’oroscopo della settimana Branko: Toro Alcuni di voi dovranno avere una buona presa della situazione sul fronte domestico. Un progetto può metterti nei guai sul fronte professionale. Il legame di tipo romantico può avvenire con qualcuno con cui lavori. L’oroscopo della settimana Branko: Gemelli I genitori possono avere un’opinione diversa dalla tua su un argomento di discussione. Sarete in grado di mantenere uno stress a bada. I partner si impegneranno a riaccendere la vita amorosa per rendere scintillante il fronte romantico. L’oroscopo della settimana di Branko: Cancro Una situazione stressante sul fronte interno sarà superata con successo. I tuoi buoni consigli avranno molta importanza sul fronte sociale. Il coniuge farà sforzi per risorgere incentivando la vita amorosa. Aggiornamento alle 7.00 Branko, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Branko: Leone Una perfetta comprensione con il coniuge aiuterà a misurare gli stati d’animo e prevenire scontri! È probabile che la tua attenzione ti aiuti a raggiungere ciò che ti sei prefissato. Incontri ravvicinati con qualcuno che ami potrebbero colpirti come un’ondata di elettricità. Oroscopo Branko della settimana: Vergine

Dedicare tempo alla famiglia fornirà un’immensa felicità. Il desiderio di realizzare un sogno comune può far sì che alcuni diano il massimo per una causa sociale. La tua situazione in amore può essere lanciata.

Oroscopo della settimana Branko: Bilancia

Fai affidamento su un giovane di famiglia, trattalo in modo speciale. Alcuni possono pensare a nuove iniziative, ma metterle in atto può creare difficoltà. Chi è molto innamorato può aspettarsi di godersi la settimana fino in fondo.

Oroscopo della settimana Branko: Scorpione

Evita di prendere le cose che ascolti o vedi troppo sul serio. La competizione potrebbe diventare più rigida, quindi stringi la cintura. Coloro che vivono separati si incontreranno presto e sperimenteranno un nuovo massimo sul fronte dell’amore.

Aggiornamento alle 8.00

Branko, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Branko: Sagittario

È meglio seguire la linea di un genitore o di un anziano di famiglia piuttosto che adottare un atteggiamento conflittuale. È probabile che il romanticismo che da qualche tempo ballerino, si trasformi in una fiamma.

Oroscopo della settimana Branko: Capricorno

La moglie potrebbe aver bisogno del tuo aiuto in una questione importante. Una vacanza sarebbe nella tua mente ma dovresti tenere i tuoi pensieri in sospeso. Qualcuno potrebbe aspettarsi che ti offri volontario per una causa sociale.

Oroscopo della settimana Branko: Acquario

Mantenere una visione positiva aiuterà a diffondere la positività a casa. Un hobby può tenerti felicemente occupato. Il romanticismo avrà i suoi alti e bassi, ma riuscirai a tenerlo in vita.

L’oroscopo della settimana Branko: Pesci

Sarà importante risolvere i problemi prima che diventino insormontabili. È probabile un regalo di qualcuno vicino per renderti immensamente felice. La famiglia sarebbe di supporto per la tua relazione d’amore.

Aggiornamento ore 9.00