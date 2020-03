Oroscopo della settimana Paolo Fox: la classifica dei segni dal 2 all’8 marzo 2020

Inizia una nuova settimana, la prima del mese di marzo e come sempre è utile ascoltare le previsioni di Paolo Fox per avere degli spunti su quello che ci aspetta nei prossimi sette giorni, da lunedì 2 marzo 2020 a domenica 8 marzo 2020. Fra tutte le personalità che si occupano di decifrare il cielo, sicuramente Paolo Fox è fra gli esperti più autorevoli e riconosciuti.

Anche questa volta andiamo a scegliere e sottolineare i consigli più interessanti a partire dall’oroscopo della settimana di Paolo Fox liberamente tratto dall’app Astri. Non dimentichiamo inoltre che è iniziato un nuovo mese, per cui consultate anche l’oroscopo di marzo.

Paolo Fox, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

A volte gli ostacoli non sono scherzi. Tuttavia, quelli che stai affrontando ti stanno spingendo a controllare sia l'origine dei dilemmi reali, ma, allo stesso modo, il tuo impegno nei confronti degli accordi in ballo. Può darsi che i piani da soli debbano essere ripensati o, possibilmente, il tuo approccio per affrontarli. L'oroscopo della settimana Paolo Fox: Toro Pianificare in anticipo non è solo saggio, sapere quali sono le prospettive future evita che ansie minori sboccino in grandi preoccupazioni. Tuttavia, sei invitato a concentrarti più sull'imprevisto che sull'attaccare con ciò che conosci. Ogni giorno che passa riconoscerai quanto sia saggio. L'oroscopo della settimana Paolo Fox: Gemelli Adesso puoi allargare i tuoi orizzonti. Di recente, hai voluto esplorare alcune idee intriganti o, forse, andare in posti nuovi ma non hai fatto nulla. Non è solo il momento di farlo, ciò che impari nel processo sarà tanto inaspettato quanto gratificante. L'oroscopo della settimana di Paolo Fox: Cancro Se stai ancora lottando con inquietanti situazioni del passato recente, questo non è una sorpresa. Mentre alcuni dei problemi erano chiari e potevano essere risolti immediatamente, altri sono più difficili e ci vorrà del tempo per capirli e affrontarli. Paolo Fox, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L'oroscopo della settimana Paolo Fox: Leone Di solito affronteresti subito le questioni complesse. Tuttavia, potresti non sapere abbastanza per fare piani. Per ora, organizza le cose nel miglior modo possibile, assicurandoti che tutti comprendano che queste disposizioni sono provvisorie. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine

Ciò che inizialmente sembrava minore ma, comunque, questioni importanti, si sono trasformate un po’ in un dramma. A prescindere dal fatto che ignorare tali questioni sia, per te, impossibile, il tuo istinto deve fare esattamente il necessario.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Bilancia

Ritornano le noiose pratiche della scorsa settimana. Anche se sono state nella tua mente, sei riuscito a rimandarle, almeno fino ad ora. Il fatto è che evitarle in realtà richiede più sforzo che affrontarle, una volta per tutte.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Scorpione

All’inizio dell’anno, alcuni piani erano già stati fatti e altri stavano per essere risolti. Ma ora hai dovuto rivedere, se non lasciar andare, molte di queste disposizioni e, spesso, ricominciare. In pochi giorni sarai sollevato dal ripensamento su quei piani.

Paolo Fox, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Sagittario

Per quanto importante possa essere, le situazioni in cui le decisioni vengono prese dal gruppo non sono solo irritanti, possono farti impazzire. Eppure, al momento, non hai scelta. Un modo per evitare il dibattito senza fine degli altri è quello di dichiarare chiaramente le tue preferenze, quindi tornare indietro e lasciare che gestiscano il resto.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Capricorno

Di solito, preferisci affrontare questioni difficili il prima possibile. Tuttavia, gli eventi recenti hanno avuto priorità. Guardando indietro a questi e ciò che hai imparato da quando sono sorti, sei grato.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Acquario

La settimana inizia con il favore delle stelle, è una delle settimane più importanti del primo semestre dell’anno. Alcune decisioni saranno cruciali e daranno sollievo. Cogli le occasioni.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Pesci

Molto tempo fa hai imparato quanto non sia saggio essere coinvolti in una cosiddetta discussione con determinate persone che, inevitabilmente, finiscono per chiedere un grande favore e ti manipolano per farti essere d’accordo. Questa volta, tuttavia, puoi tornare indietro e spiegare che hai cambiato idea e la risposta è un grande no.

