Oroscopo della settimana Paolo Fox: le previsioni dal 15 al 21 giugno 2020

Siamo pronti per tracciare la linea guida di questa nuova settimana: siamo nel cuore di giugno e ci affacciamo all’estate. vediamo cosa aspettarci con le previsioni di Paolo Fox, da lunedì 15 giugno 2020 a domenica 21 giugno 2020.

Nel pezzo l’oroscopo della settimana di Paolo Fox con la nostra interpretazione libera dall’app Astri.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

Il cielo per le prossime 10 settimane ti dà un corso intensivo in allenamento di sensibilità. Non sarà facile ma emergerai più gentile e sereno.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Toro

Se le persone sono ansiose di parlare, allora lasciale. Imparerai di più nei prossimi giorni di quanto non avresti in mesi, anche se alcune cose dicono che ti lasceranno con immagini mentali di cui avresti potuto fare felicemente senza.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Gemelli

Meglio tenere d’occhio ciò che è tuo. Qualcuno potrebbe prendersi le libertà con qualcosa che non dovrebbe.

L’oroscopo della settimana di Paolo Fox: Cancro

Non sentirti male nel metterti al primo posto. Considerando come sono gli amici egocentrici, chiaramente non hanno alcun problema con loro stessi.

Paolo Fox, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Leone

Ascolta il tuo istinto piuttosto che ascoltare ciò che la gente dice. Il tuo istinto è una guida più vera per sfuggire a un angolo stretto.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine