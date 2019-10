Oroscopo della settimana Paolo Fox: previsioni dal 7 al 13 ottobre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox di questa settimana, da lunedì 7 ottobre 2019 a domenica 13 ottobre 2019. Ecco i pronostici per ogni segno zodiacale tratte dall’app Astri di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

Prospettive buone per vivere avventure passionali. A settembre c’è stata qualche difficoltà, per cui è presumibile che alcuni vogliano rivedere una relazione. Occhio nel fine settimana: difficoltà con qualcuno che potrebbe non andarvi a genio. Miglioramento per chi è in coppia, soprattutto giovedì e venerdì. Buona ascesa professionale, anche se le finanze vanno sempre gestite con cura. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Toro

Venere a partire da lunedì si oppone: occorre capire quali siano le persone più importanti della propria vita. Per le coppie, tensioni a metà settimana: occhio a non farsi tentare da persone esterne al rapporto e alle intromissioni di qualche parente. Sul lavoro, si prevede tranquillità. Una spesa da affrontare riguarderà la casa. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Gemelli

Puntate su martedì. Non è un periodo passionale, ma comunque è un momento di forza. Chi è in coppia non deve allontanarsi dal partner, nonostante le polemiche che saranno comunque superate. Bene il lavoro, che darà il meglio a fine novembre.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Cancro

I sentimeni hanno campo libero in questa settimana. Le coppie che hanno retto alle incertezze degli ultimi mesi sono forti, si può costruire qualcosa: non c'è nulla da temere. C'è voglia di trasferirsi e di cambiare. Sul lavoro arriva una soluzione giovedì. Situazione economica da gestire con attenzione.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Leone

Ora non avete tempo per l’amore. Le nuove storie nascono per gioco, ma si è scettici: il consiglio è non fermarsi alle apparenze. Le coppie devono risolvere i loro problemi e qualche dubbio. La giornata più pesante sarà martedì. Sul lavoro occorre fare buon viso a cattivo gioco, ma solo per poco. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine

Si prospettano ottime nuove conoscenze: i prossimi dieci giorni regalano opportunità ed esaudiscono desideri. Chi ha vissuto una storia difficile deve andare avanti. Per chi è in coppia, questo periodo aiuta a fare delle scelte. Sul lavoro non conviene fermarsi, in vista di un 2020 che premierà.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Bilancia

Avete qualche problema con Ariete e Capricorno. Le coppie devono risolvere problemi nati nel corso degli ultimi due mesi: sarebbe bene organizzare un piccolo viaggio. Non esagerare con gli impegni lavorativi: occorre dimostrare capacità diplomatica. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Scorpione

Venere vi porta giovedì e venerdì interessanti. Una semplice amicizia può diventare qualcosa di più e sono possibili ritorni di fiamma. Per le coppie è il momento giusto per recuperare un distacco. Sul lavoro c'è meno incertezza e si attendono buone notizie.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Sagittario

Chi non è in coppia stia attento agli amori troppo lontani o inarrivabili Potresti essere indeciso tra due storie tra passato e presente. Giovedì e venerdì sottotono. Le coppie vivranno emozioni sabato e domenica dopo aver superato delle difficoltà. Attenzione alle spese.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Capricorno

Fine settimana turbolento per i single: è un periodo più di riflessione che di azione in cui è possibile essere chiamati a scegliere tra due storie. Le coppie devono ritrovare serenità: quelle naufragate da tempo non sono più recuperabili. Sul lavoro aumenta la responsabilità e la voglia di mettersi in gioco. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Acquario Cercate serenità impegnandosi a superare le difficoltà: i rapporti messi a repentaglio sono a rischio. Agitazione anche sul lavoro, ma è un periodo passeggero.

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Pesci

Siate fiduciosi nel vostro amore ma non bisogna pretendere giuramenti per la vita. Giovedì e venerdì grande benessere. Le coppie in crisi possono recuperare. Sul lavoro può esserci una bella soddisfazione in vista di un 2020 sempre più favorevole.

