Oroscopo della settimana: pronostici dal 24 al 30 agosto 2020

Si riparte con la settimana che porta numerose novità, e noi siamo pronti a cercare di capire tutto in anticipo, con le previsioni da lunedì 24 agosto 2020 a domenica 30 agosto 2020.

Oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo della settimana: Ariete

È prevista una settimana emozionante, in cui le persone vengono a conoscerti da vicino e da lontano. Ti ritroverai totalmente in controllo di tutto. L’oroscopo della settimana: Toro Sarai in grado di rispettare una scadenza sul fronte del lavoro senza pagare alcuna penale. Le cose sembrano favorevoli sul fronte accademico. L’oroscopo della settimana: Gemelli È probabile che i riflettori siano su di te, mentre diventi il ​​discorso della città. È probabile che un pagamento in sospeso da tempo venga ricevuto presto e si aggiunga alla tua ricchezza. L’oroscopo della settimana: Cancro È necessario modificare il programma per intrattenere la richiesta sincera di qualcuno. Finanziariamente, è probabile che ti ritroverai in cima al mondo. Aggiornamento alle 7.00 Oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana: Leone Dovrai prendere le cose più seriamente sul fronte accademico. Coloro che cercano aiuto per le faccende domestiche saranno fortunati. Oroscopo della settimana: Vergine Investire in una proprietà ora sarà una buona idea. Un funzionario del governo può farti girare in tondo, ma sarai in grado di ottenere ciò per cui ti sei prefissato.

Oroscopo della settimana: Bilancia

La settimana potrebbe trovarti a coordinare le cose e incontrare persone. Nonostante il tuo programma frenetico, sarà possibile trovare il tempo per stare con il partner!

Oroscopo della settimana: Scorpione

Potresti essere chiamato a prendere o lasciare qualcuno all’aeroporto o alla stazione ferroviaria. Non rivelare i tuoi beni a perfetti sconosciuti o a conoscenti occasionali.

Aggiornamento alle 8.00

Oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana: Sagittario

Intermediari e commissionari potranno guadagnare bene. Il posto di lavoro può diventare uno scenario di attività frenetica e tenerti occupato.

Oroscopo della settimana: Capricorno

È meglio non cedere alle richieste di una persona irragionevole. Finanziariamente, non avresti potuto essere più solido, poiché i soldi entrano in gioco.

Oroscopo della settimana: Acquario

È probabile che gli innamorati porteranno la loro storia d’amore al livello successivo. Qualcosa che hai iniziato sul fronte della salute probabilmente porterà risultati positivi.

L’oroscopo della settimana: Pesci

Organizzare una riunione di famiglia è sulle carte, quindi aspettati un momento emozionante con i tuoi cari e vicini.

Aggiornamento ore 9.00