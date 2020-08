Oroscopo della settimana: pronostici dal 3 al 9 agosto 2020

La nuova settimana comincia e noi ci dedichiamo ai pronostici dei prossimi giorni, in base al segno zodiacale. Scopriamo qui le previsioni da lunedì 3 agosto 2020 a domenica 9 agosto 2020.

Oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo della settimana: Ariete

La tua mano amica potrebbe non essere apertamente apprezzata, ma sarà riconosciuta in altri modi. Gli affari di famiglia saranno ben curati. Un raduno sociale può fungere da piattaforma ideale per alcuni. L'oroscopo della settimana: Toro Questo è un buon momento per trasformare l'attrazione reciproca, nutrita a lungo con qualcuno, in una storia d'amore a tutti gli effetti. L'oroscopo della settimana: Gemelli L'invito di qualcuno potrebbe convincerti a fare le valigie e intraprendere il viaggio. Un lungo viaggio in auto può rivelarsi più esaltante. La salute rimane soddisfacente. L'oroscopo della settimana: Cancro Non reagire agli altri al lavoro, ma fai le tue cose con convinzione e non sbaglierai. Troverai la tua reputazione salire sul fronte sociale. Oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L'oroscopo della settimana: Leone Adesso rafforzi il tuo impegno verso la persona che ami. Deciderai consapevolmente di risparmiare denaro piuttosto che sfoggiarlo in attività insignificanti. Oroscopo della settimana: Vergine Il tuo ottimismo è probabilmente contagioso e motiva gli altri a mettersi al lavoro. È probabile che il romanticismo prenderà una svolta seria.

Oroscopo della settimana: Bilancia

Riuscirai a mantenere una visione positiva, nonostante la rabbia si accumuli dentro qualcuno o qualcosa. Chi si occupa di marketing potrebbe dover pianificare le cose con molto anticipo.

Oroscopo della settimana: Scorpione

Dovrai trovare il tempo per un anziano di famiglia. I proprietari di immobili possono pensare alle linee di disposizione della propria proprietà.

Oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana: Sagittario

La crescente concorrenza potrebbe costringere alcuni rivenditori a ripensare la loro strategia. Alcuni di voi potrebbero sforzarsi di trovare i migliori schemi di investimento per parcheggiare i propri soldi.

Oroscopo della settimana: Capricorno

Essere intrappolati in un circolo vizioso sul fronte medico non può essere escluso per alcuni. Troverai cose che non funzionano nel modo in cui le desideri nella tua occupazione.

Oroscopo della settimana: Acquario

Dovrai compiere sforzi consapevoli per tenere lontane le tensioni a casa. Dal punto di vista finanziario, potresti non gestire bene i tuoi soldi e sperimentare una crisi di liquidità.

L’oroscopo della settimana: Pesci

Coloro che hanno paura del loro lavoro dovranno stare attenti, poiché il futuro appare sfocato. Un viaggio potrebbe essere cancellato.

