Oroscopo della settimana: pronostici dal 31 agosto al 6 settembre 2020

Un nuovo ciclo di sette giorni alle porte, con pianeti e stelle pronti a dare il loro impulso sulle nostre vite. Per sapere in anticipo quello che potrà accadere, ecco le previsioni da lunedì 31 agosto a domenica 6 settembre 2020.

Oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo della settimana: Ariete

Potresti perdere l’opportunità di guadagnare punti sul fronte sociale, se non diventi proattivo. Potrebbe concretizzarsi un viaggio all’estero, che potrebbe non essere solo una vacanza. L’oroscopo della settimana: Toro Coloro che immettono proprietà sul mercato possono aspettarsi buoni rendimenti, poiché il mercato immobiliare registra una ripresa. L’oroscopo della settimana: Gemelli Un incarico o un progetto importante può essere portato a termine con soddisfazione dei superiori. È possibile essere coinvolti romanticamente con qualcuno, quindi aspettati che la settimana diventi eccitante! L’oroscopo della settimana: Cancro Non c’è possibilità che le cose vadano storte, poiché le avevi pianificate meticolosamente, quindi non preoccuparti. È indicato chiamare qualcuno che ti piace per goderti la sua compagnia. Aggiornamento alle 7.00 Oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana: Leone Potresti sentirti oberato di lavoro e desiderare una pausa dalla routine sul fronte professionale. L’improvvisa richiesta di denaro potrebbe concretizzarsi, ma l’aiuto sarà a portata di mano. Oroscopo della settimana: Vergine Il partner sarà a tua disposizione per darti il ​​supporto emotivo di cui hai bisogno. Le questioni riguardanti la proprietà saranno risolte amichevolmente.

Oroscopo della settimana: Bilancia

È probabile che le tue mani siano piene, mentre affronti un periodo frenetico in questa settimana. È probabile che qualcuno venga ad allietare la tua settimana a casa o al lavoro.

Oroscopo della settimana: Scorpione

Pensa bene prima di fidarti di un amico per agire da catalizzatore nel portare il romanticismo nella tua vita. Potresti andare in viaggio d’affari.

Aggiornamento alle 8.00

Oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana: Sagittario

Sarai in grado di realizzare qualcosa di difficile sul fronte accademico, attraverso la pura determinazione. Buone opportunità di investimento si presentano e aiutano a moltiplicare i tuoi soldi.

Oroscopo della settimana: Capricorno

È possibile divertirsi in compagnia di persone che conosci. Qualcuno potrebbe spingerti sul tapis roulant per rimetterti in forma, quindi cogli l’occasione invece di risentirti!

Oroscopo della settimana: Acquario

Stare alla larga dalla politica dell’ufficio sarà nel tuo interesse sul lavoro. Qualcuno in famiglia potrebbe provare a farti ballare al suo ritmo.

L’oroscopo della settimana: Pesci

È probabile che tu impieghi più tempo del solito per completare un incarico o un progetto sul fronte accademico.

Aggiornamento ore 9.00